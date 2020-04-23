Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Почти 70 украинских моряков возвращаются домой с судна, на котором обнаружили COVID-19
МИД: Почти 70 украинских моряков возвращаются домой с судна, на котором обнаружили COVID-19
Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft
Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft

Голди Хоун и Кейт Хадсон приятно удивили фанов воссоединением на обложке известного издания (Фото, Видео)

Голди Хоун и Кейт Хадсон приятно удивили фанов воссоединением на обложке известного издания (Фото, Видео)
22:47 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Американская актриса Кейт Хадсон появилась на обложке журнала People с матерью Голди Хоун и дочкой Рани.

Новая обложка Кейт Хадсон - и первая совместная фотосессия актрисы с матерью Голди Хоун и годовалой дочкой Рани - отличный подарок на 41-летие, которое Кейт отметила 19 апреля.

Правда, снимался этот фотосет в совсем другом мире, о чем Кейт и рассказала, представляя "кавер" своим подписчикам в Instagram.

"Какая радость - иметь возможность отметить красоту нашей семьи при помощи специального "красивого" выпуска и моей дорогой Мамы и Рани. Когда мы делали эту фотосессию два месяца назад, никто и понятия не имел, что нам всем придется дистанцироваться друг от друга на какое-то время. Ведь некоторые могут провести карантин вместе, а некоторые, увы, нет.

Настоящая сила кроется именно в семье. Вне зависимости от того, идет ли речь о ваших родителях или той семье, которую вы создаете себе по жизни, эта связь поддерживает и защищает нас. Надеюсь, наше интервью принесет вам немного радости. Наша семья желает вам много любви".

Фото www.instagram.com/katehudson

Мать Кейт, 74-летняя актриса Голди Хоун, сейчас также находится в изоляции со своим супругом Куртом Расселом. Но судя по личным блогам обеих актрис, они постоянно на связи.

СМИ: Джулия Робертс подала на развод

В интервью People Кейт призналась, что именно многолетние отношения матери (а Голди и Курт женаты 37 лет) являются для нее наглядным примером того, что любовь и уважение друг к другу могут не исчезать годами: "Попробовать придерживаться этого стандарта - моя настоящая цель. Один тот факт, что все это время они остаются единым целым, помогает нашей большой семье пережить все невзгоды. Они - настоящий центр нашей жизни".

 
 
 
View this post on Instagram

Our #BeautifulIssue cover stars, Goldie Hawn and Kate Hudson, are two mother-daughter peas in a pod.

A post shared by People Magazine (@people) on

Сама Голди не считает, что крепкие отношения создаются при помощи каких-то тайных знаний: "Когда у тебя есть дети и твой мужчина любит этих детей, то между вами образуется прочнейшая связь".

 
 
 
View this post on Instagram

For our #BeautifulIssue, Kate Hudson opened up about what it was like growing up with Goldie Hawn as a mom.

A post shared by People Magazine (@people) on

Умерла Ширли Найт, дважды номинированная на "Оскар"

Кейт также поделилась с репортером издания советом, который ей когда-то давно дала мать: "Она всегда говорила мне: "Никогда не позволяй мужчине погасить твой свет". И поэтому я никогда не определяла себя с точки зрения того, как оценивают меня мужчины. Но зато я пыталась понять, чего мы можем добиться вместе с ним. И этому меня научила мама. Я очень надеюсь, что смогу передать ту уверенность в себе, которую она мне подарила, и своей маленькой Рани".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Обложка, People, Голди Хоун, Кейт Хадсон, Курт Рассел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
03 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
04 Как помочь иммунитету и легким при пневмонии
05 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Причины пандемии COVID-19: Канада присоединится к расследованию
Причины пандемии COVID-19: Канада присоединится к расследованию
Степанов: В больницах &quot;первой волны&quot; заняты не более 15% койкомест
Степанов: В больницах "первой волны" заняты не более 15% койкомест
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Леди Гага поделилась перечнем всех песен из своего нового альбома &quot;Chromatica&quot;
Леди Гага поделилась перечнем всех песен из своего нового альбома "Chromatica"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь