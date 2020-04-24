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Жена Дмитрия Комарова показала фото с их романтического свидания в Гонконге

Жена Дмитрия Комарова показала фото с их романтического свидания в Гонконге
08:44 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, поделилась романтическими фотографиями с мужем.

Украинская телеведущая и обладательница титула Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко поделилась с фанами на своей странице в Instagram яркими снимками из Гонконга.

22-летняя Кучеренко опубликовала кадры, сделанные во время романтического свидания с супругом, ведущим программы Мир наизнанку Дмитрием Комаровым во время его экспедиции в Китай.

Отметим, во время путешествий мужа Кучеренко часто навещает его в разных странах мира. Так, во время экспедиции в Китай молодая жена прилетела к Комарову в Гонконг. 

 
 
 
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Гонконг. Город, в который я влюбилась навсегда! Яркий, динамичный, фантастический и ошеломляющий! Не верится, что ещё осенью я приезжала туда на несколько дней к мужу @komarovmir в экспедицию. А сейчас с тёплыми воспоминаниями пересматриваю наши фотографии и с особым нетерпением жду #мирнаизнанку, чтобы увидеть то, что снималось тогда. И вот сюрприз - сегодня на 1+1 будет сразу два выпуска подряд про невероятный Гонконг В 22:30, не выходя из дома, отправляемся вместе в самое захватывающее путешествие!

Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

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В подписи к снимкам Кучеренко поделилась впечатлениями от путешествия:

"Гонконг. Город, в который я влюбилась навсегда! Яркий, динамичный, фантастический и ошеломляющий! Не верится, что еще осенью я приезжала туда на несколько дней к мужу в экспедицию. А сейчас с теплыми воспоминаниями пересматриваю наши фотографии и с особым нетерпением жду #мирнаизнанку, чтобы увидеть то, что снималось тогда", — написала она.

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Знаменитости, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко, Жена Дмитрия Комарова.
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