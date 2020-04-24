Жена Дмитрия Комарова показала фото с их романтического свидания в Гонконге

Новости шоу бизнеса:Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, поделилась романтическими фотографиями с мужем.

Украинская телеведущая и обладательница титула Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко поделилась с фанами на своей странице в Instagram яркими снимками из Гонконга.

22-летняя Кучеренко опубликовала кадры, сделанные во время романтического свидания с супругом, ведущим программы Мир наизнанку Дмитрием Комаровым во время его экспедиции в Китай.

Отметим, во время путешествий мужа Кучеренко часто навещает его в разных странах мира. Так, во время экспедиции в Китай молодая жена прилетела к Комарову в Гонконг.

В подписи к снимкам Кучеренко поделилась впечатлениями от путешествия:

"Гонконг. Город, в который я влюбилась навсегда! Яркий, динамичный, фантастический и ошеломляющий! Не верится, что еще осенью я приезжала туда на несколько дней к мужу в экспедицию. А сейчас с теплыми воспоминаниями пересматриваю наши фотографии и с особым нетерпением жду #мирнаизнанку, чтобы увидеть то, что снималось тогда", — написала она.