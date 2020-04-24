Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой

Новости шоу бизнеса:В подписи к кадру Обама напомнила о важности общения с близким людьми в период карантина и самоизоляции.

Экс-первая леди Америки Мишель Обама опубликовала в Instagram фото со своей мамой.

Супруга 44-го президента США Барака Обамы сделала публикацию с черно-белым снимком, на котором позирует с мамой — Мариан Шилдс Робинсон.

"После нескольких недель физической дистанции очень важно, чтобы мы продолжали регулярно общаться с людьми, о которых заботимся, — нашими друзьями, соседями, бабушками и дедушками, и всеми теми, кого мы знаем и кто проживает этот период сам по себе.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_VnijHg5kl/

Обычное смс-сообщение или звонок имеют огромное значение, ведь таким образом вы даете кому-то понять, что он не одинок в этом. Для меня простое общение с моими любимыми людьми, особенно с моей мамой, никогда не перестанет поднимать мне настроение.

Вы можете сделать звонки близким частью своей ежедневной рутины. Такая мелочь, как планирование вашего звонка на одно и то же время каждую неделю и беседа о последних рекомендациях по безопасности, могут помочь всем нам быть здоровыми и не одинокими. Мы все в одной ситуации — и мы переживем это вместе", — написала Обама.