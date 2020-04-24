Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека, в том числе, 3 медика
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля

Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой

Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
12:11 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В подписи к кадру Обама напомнила о важности общения с близким людьми в период карантина и самоизоляции.

Экс-первая леди Америки Мишель Обама опубликовала в Instagram фото со своей мамой.

Супруга 44-го президента США Барака Обамы сделала публикацию с черно-белым снимком, на котором позирует с мамой — Мариан Шилдс Робинсон.

"После нескольких недель физической дистанции очень важно, чтобы мы продолжали регулярно общаться с людьми, о которых заботимся, — нашими друзьями, соседями, бабушками и дедушками, и всеми теми, кого мы знаем и кто проживает этот период сам по себе.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_VnijHg5kl/

Певица Джамала поделилась ощущениями от второй беременности

Обычное смс-сообщение или звонок имеют огромное значение, ведь таким образом вы даете кому-то понять, что он не одинок в этом. Для меня простое общение с моими любимыми людьми, особенно с моей мамой, никогда не перестанет поднимать мне настроение.

Вы можете сделать звонки близким частью своей ежедневной рутины. Такая мелочь, как планирование вашего звонка на одно и то же время каждую неделю и беседа о последних рекомендациях по безопасности, могут помочь всем нам быть здоровыми и не одинокими. Мы все в одной ситуации — и мы переживем это вместе", — написала Обама.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мишель Обама, Знаменитости, Карантин, Самоізоляція.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
05 Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь