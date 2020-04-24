Жене покойного Кирка Дугласа исполнился 101 год

Новости шоу бизнеса:Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, внук Кэмерон и другие члены семьи тепло поздравили ее в соцсетях, поделившись архивными и свежими фотографиями.

В четверг, 23 апреля, второй жене Кирка Дугласа Энн Байденс исполнился 101 год. В начале февраля 2020 года она стала вдовой — Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.

Несмотря на режим самоизоляции и необходимость соблюдать социальное дистанцирование некоторые члены семьи Кирка Дугласа приехали, чтобы лично поздравить с днем рождения его вдову Энн Байденс, которая отметила свой 101 день рождения.

Видео поздравлений снял, находясь в машине, и опубликовал в сториз ее внук Кэмерон Дуглас:

"Вот мы приехали на 101-ый день рождения Анны. Первый день рождения без деда", — сказал он, снимая процессию желающих поздравить именинницу. Судя по видео, все гости пришли в масках.

Фото: https://www.instagram.com/michaeldouglas.fan/

Напомним, продюсер, актриса и известный филантроп Энн Байденс, вышла замуж за Кирка Дугласа в 1954 году. Они прожили в браке 66 лет, пока 5 февраля 2020 года Кирк Дуглас не скончался в возрасте 103 лет. В браке у пары родились двое сыновей Питер и Эрик, а Энн стала мачехой для Майкла Дугласа.

Ранее дни рождения в семья Кирка Дугласа и Энн Байденс проходили очень шумно и многолюдно — за столом собиралась огромная семья. Участники празднеств делились совместными фото в Instagram.

Сейчас семья активно поздравляет Энн Байденс на своих страница в Instagram.

Актер Майкл Дуглас поздравил мачеху совместным архивным фото с ней и отцом и написал: "С днем рождения Энн Дуглас. Лучшая мачеха, о которой пасынок мог мечтать".