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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми приняли участие в акции в поддержку врачей (Видео)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми приняли участие в акции в поддержку врачей (Видео)
10:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Вместе с Джорджем, Шарлоттой и двухлетним Луи герцоги Кембриджские вышли из собственного дома в Норфолке и дружно аплодировали медикам.

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают публично поддерживать врачей и приобщают к благотворительным акциям собственных детей.

Мир публично выражает благодарность врачам, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Королевская семья не стала исключением. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с потомками присоединились к акции Clap for Carers и вместе с британцами поблагодарили медиков громкими аплодисментами.

Инициатива предполагает, что люди будут выходить из собственных домов на улицу и в течение одной минуты громко хлопать, отдавая дань врачам. Британцы для акции вооружились гитарами и даже сковородками с черпаками ради большего эффекта. Кроме того, к Clap for Carers присоединились и медики, которые поблагодарили за самоотверженный труд своих коллег. 

Герцоги Кембриджские вышли из собственного имения в Норфолке с тремя детьми – 6-летним принцем Джорджем, 4-летней принцессой Шарлоттой и двухлетним Луи. Семья была одета в нежные образы пастельных цветов, которые гармонично сочетались между собой, даже в своем стиле проявив сплоченность. Как Кейт Миддлтон и принц Уильям, так и потомки не жалели аплодисментов для врачей. 

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Акцию Clap for Carers поддержал также принц Чарльз, который недавно преодолел коронавирус, вместе с женой Камиллой. Пара, которая проводит карантин в собственной резиденции в Кларенс-хаус, также вышла на улицу и поаплодировала медикам.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Коронавирус, Акция в поддержку медиков, Clap for Carers.
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