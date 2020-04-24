Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми приняли участие в акции в поддержку врачей (Видео)

Новости шоу бизнеса:Вместе с Джорджем, Шарлоттой и двухлетним Луи герцоги Кембриджские вышли из собственного дома в Норфолке и дружно аплодировали медикам.

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают публично поддерживать врачей и приобщают к благотворительным акциям собственных детей.

Мир публично выражает благодарность врачам, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Королевская семья не стала исключением. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с потомками присоединились к акции Clap for Carers и вместе с британцами поблагодарили медиков громкими аплодисментами.

Инициатива предполагает, что люди будут выходить из собственных домов на улицу и в течение одной минуты громко хлопать, отдавая дань врачам. Британцы для акции вооружились гитарами и даже сковородками с черпаками ради большего эффекта. Кроме того, к Clap for Carers присоединились и медики, которые поблагодарили за самоотверженный труд своих коллег.

VIDEO: The Cambridge Family join in with the #ClapForCarers pic.twitter.com/a3eRyvClmx — Royal Central (@RoyalCentral) April 23, 2020

Герцоги Кембриджские вышли из собственного имения в Норфолке с тремя детьми – 6-летним принцем Джорджем, 4-летней принцессой Шарлоттой и двухлетним Луи. Семья была одета в нежные образы пастельных цветов, которые гармонично сочетались между собой, даже в своем стиле проявив сплоченность. Как Кейт Миддлтон и принц Уильям, так и потомки не жалели аплодисментов для врачей.

Акцию Clap for Carers поддержал также принц Чарльз, который недавно преодолел коронавирус, вместе с женой Камиллой. Пара, которая проводит карантин в собственной резиденции в Кларенс-хаус, также вышла на улицу и поаплодировала медикам.