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Эльза Хоск опубликовала пикантные снимки в белье (Фото)

Эльза Хоск опубликовала пикантные снимки в белье (Фото)
09:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Модель продемонстрировала пикантный образ в шелковом белье, засветив грудь в кружевном бюстгальтере.

Шведская манекенщица не оставляет фолловеров без внимания. Даже в самоизоляции Эльза Хоск изо дня в день устраивает новые съемки, которыми демонстрирует не только карантинные будни, но и свою роскошную фигуру.

Пикантными кадрами она поделилась в личном инстаграм-профиле.

Эльза Хоск позировала в собственной постели. На ней нежный кремовый комплект шелкового белья на тонких лямках. Соблазнительности добавили кружевные вставки на груди, что позволило модели подчеркнуть пышный бюст. Кроме того, она обратила внимание на декольте и благодаря многочисленным массивным цепочкам на шее. Короткие шортики сделали акцент на стройных ногах знаменитости.

 
 
 
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Slow rainy days

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)

В дождливый день звезда закуталась в мягкий светлый кардиган и не забыла о теплых носках. Романтичности эротическому образу добавила легкая волнистая укладка и макияж в нюдових цветах. Мечтательная Эльза Хоск покорила сердца фолловеров, которые оценили пост более 200 тысячами лайков.

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Все по теме:

Модель, Стиль, Образ, Эльза Хоск, Кружевное белье.
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