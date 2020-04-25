Холостяк 10 сезон 8 выпуск: свидание за 25 тис. и неожиданный финал церемонии роз

Новости шоу бизнеса:24 апреля вышел 8 выпуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон.

В шоу "Холостяк" 10 сезон к 7 выпуску осталось только шесть девушек и с каждым выпуском их количество уменьшается, что обостряет эмоции участниц на проекте.

На прошлой церемонии роз холостяк вручил конверты с деньгами вместо роз двум девушкам. Перед Анастасией и Кристиной стала задача – самостоятельно организовать свидание и потратить деньги на свое усмотрение.

Восьмой выпуск юбилейного сезона стартовал со свиданий, которые должны были за 25 тысяч гривен организовать девушки.

Первой пригласила на свидание Холостяка Кристина. Девушка выбрала идеальный для себя вариант – она просто захотела провести время с Максимом, поэтому вернула ему деньги обратно. Но впоследствии оказалось, что эту идею ей подсказала Алина. На свидании пара гуляла в парке, они много разговаривали и смеялись.

После прогулки в парке Кристина пригласила героя к себе домой на чай с пирожными. Но это смутило Макса, ведь он любит покушать и надеялся, что девушка приготовит ему ужин.

Девушка также подарила ему подарок – коробку "Открой это, когда..", чтобы эти советы могли помочь в определенных решениях. Однако Максиму сюрприз не очень понравился.

После этого Максим отправился на свидание с Настей. Так, девушка заказала себе и Холостяку одежду – стильные костюмы для особого вечера. Выяснилось, что пара проверит свою совместимость у астролога.

Астролог заявил, что у них хорошая совместимость, им многие сейчас завидуют, но будут ли они вместе – зависит от Максима.

Вторая половина свидания прошла в роскошном ресторане Киева и закончилась неожиданно для Анастасии. Максим предложил поставить точку в их отношениях и отпустил девушку домой.

Ведущий Григорий решил спросить у девушек интересные вопросы, чтобы больше о них узнать. Ведь на прошлой церемонии роз Анна, которая выбыла из проекта, рассказала о них некоторую информацию. Поэтому ведущий решил это проверить. Так, выяснилось, что Дана когда-то участвовала в другом телевизионном шоу – "Любовь на выживание" с бывшим парнем. Однако девушка отметила, что "Холостяк" – это совсем другой проект и она пришла сюда найти любовь.

После этого вопросы были к Алины, ведь очень многие девушки считают, что она показывает себя отличницей, но на самом деле такой не является. Так, например, участницы не понимают, как она может в 24 года до сих пор быть девственницей.

На удивление Алины, которая еще за 7 недель ни разу не была на свидании, холостяк пригласил на встречу художницу Дану.

Холостяк повел девушку "показать" звезды – в планетарий. Пара могла увидеть карту звездного неба всех моментов, когда они встречались – знакомства, первого свидания, прыжка с парашютом и других. После их разговора и романтики среди звезд Дана решила рассказать Максиму о своем участии в шоу "Любовь на выживание" с бывшим парнем. После проекта они разошлись.

Алина в этом выпуске все же дождалась первого свидания.

Холостяк встретил девушку возле вертолетной площадки. Интересно, что у нее были завязаны глаза. Максим подготовил для Алины сюрприз – полет на вертолете. Холостяк уверенно чувствовал себя за штурвалом, хотя девушка немного волновалась. Однако полет прошел замечательно, участница была в восторге.

Девушка не скрывала, что боится высоты, но сумела справиться с эмоциями и насладиться видами Киева. По традиции, свидание завершилось романтическим ужином и откровенными разговорами. Холостяк пропустил Новый год и решил воссоздать праздничную атмосферу – елка, гирлянды и подарок в виде декорированного обруча. И снова Макс не отказал себе в удовольствии поцелуев.

На этой неделе церемония была очень особенная, как сказали девушки.

Первой розу сегодня получила Алина. После этого девушка достала хлопушку и вместе с Максимом осуществила его любимую новогоднюю традицию.

Следующей к Максиму подошла Дана. Холостяк сказал, что он посмотрел выпуск "любви на выживание", в котором участвовала девушка. Он сказал, что ему не понравилось, что Дане сложно придерживаться границ и она пытается все контролировать. Но Максим таки вручил ей цветок.

Далее Максим дал розу Виктории. После этого Холостяк позвал Кристину и сказал, что не видит того, что важено для нее. Тогда он отправил девушку обратно к девушкам.

На церемонии роз Максим позвал Дашу и сказал, что помнит все моменты с ней. Однако, поскольку она их не очень ценит, то он решил провести ей домой. Но в машине девушка увидела приглашение на индивидуальное свидание в Египте, а это значит, что она не покидает проект. Пара даже поцеловалась.

Таким образом все девушки остались в проекте, а следующая романтическая неделя пройдет в Египте.