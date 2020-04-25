Холостяк 10 сезон 8 выпуск: свидание за 25 тис. и неожиданный финал церемонии роз

В шоу "Холостяк" 10 сезон к 7 выпуску осталось только шесть девушек и с каждым выпуском их количество уменьшается, что обостряет эмоции участниц на проекте.
На прошлой церемонии роз холостяк вручил конверты с деньгами вместо роз двум девушкам. Перед Анастасией и Кристиной стала задача – самостоятельно организовать свидание и потратить деньги на свое усмотрение.
Восьмой выпуск юбилейного сезона стартовал со свиданий, которые должны были за 25 тысяч гривен организовать девушки.
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Крістіна (@kris.chem ) вже продемонструвала Максу своє ідеальне побачення. Тепер черга Насті (@k_kirienko ) проявити себе. Як гадаєте, чиє побачення сподобається Максу більше? 1 - Крістіни 2 - Насті Долучайтеся до обговорення в коментарях #Холостяк #СТБ #МожливоВсе
Первой пригласила на свидание Холостяка Кристина. Девушка выбрала идеальный для себя вариант – она просто захотела провести время с Максимом, поэтому вернула ему деньги обратно. Но впоследствии оказалось, что эту идею ей подсказала Алина. На свидании пара гуляла в парке, они много разговаривали и смеялись.
После прогулки в парке Кристина пригласила героя к себе домой на чай с пирожными. Но это смутило Макса, ведь он любит покушать и надеялся, что девушка приготовит ему ужин.
Девушка также подарила ему подарок – коробку "Открой это, когда..", чтобы эти советы могли помочь в определенных решениях. Однако Максиму сюрприз не очень понравился.
После этого Максим отправился на свидание с Настей. Так, девушка заказала себе и Холостяку одежду – стильные костюмы для особого вечера. Выяснилось, что пара проверит свою совместимость у астролога.
Астролог заявил, что у них хорошая совместимость, им многие сейчас завидуют, но будут ли они вместе – зависит от Максима.
Вторая половина свидания прошла в роскошном ресторане Киева и закончилась неожиданно для Анастасии. Максим предложил поставить точку в их отношениях и отпустил девушку домой.
Ведущий Григорий решил спросить у девушек интересные вопросы, чтобы больше о них узнать. Ведь на прошлой церемонии роз Анна, которая выбыла из проекта, рассказала о них некоторую информацию. Поэтому ведущий решил это проверить. Так, выяснилось, что Дана когда-то участвовала в другом телевизионном шоу – "Любовь на выживание" с бывшим парнем. Однако девушка отметила, что "Холостяк" – это совсем другой проект и она пришла сюда найти любовь.
После этого вопросы были к Алины, ведь очень многие девушки считают, что она показывает себя отличницей, но на самом деле такой не является. Так, например, участницы не понимают, как она может в 24 года до сих пор быть девственницей.
На удивление Алины, которая еще за 7 недель ни разу не была на свидании, холостяк пригласил на встречу художницу Дану.
Холостяк повел девушку "показать" звезды – в планетарий. Пара могла увидеть карту звездного неба всех моментов, когда они встречались – знакомства, первого свидания, прыжка с парашютом и других. После их разговора и романтики среди звезд Дана решила рассказать Максиму о своем участии в шоу "Любовь на выживание" с бывшим парнем. После проекта они разошлись.
Алина в этом выпуске все же дождалась первого свидания.
Холостяк встретил девушку возле вертолетной площадки. Интересно, что у нее были завязаны глаза. Максим подготовил для Алины сюрприз – полет на вертолете. Холостяк уверенно чувствовал себя за штурвалом, хотя девушка немного волновалась. Однако полет прошел замечательно, участница была в восторге.
Девушка не скрывала, что боится высоты, но сумела справиться с эмоциями и насладиться видами Киева. По традиции, свидание завершилось романтическим ужином и откровенными разговорами. Холостяк пропустил Новый год и решил воссоздать праздничную атмосферу – елка, гирлянды и подарок в виде декорированного обруча. И снова Макс не отказал себе в удовольствии поцелуев.
На этой неделе церемония была очень особенная, как сказали девушки.
Первой розу сегодня получила Алина. После этого девушка достала хлопушку и вместе с Максимом осуществила его любимую новогоднюю традицию.
Следующей к Максиму подошла Дана. Холостяк сказал, что он посмотрел выпуск "любви на выживание", в котором участвовала девушка. Он сказал, что ему не понравилось, что Дане сложно придерживаться границ и она пытается все контролировать. Но Максим таки вручил ей цветок.
Далее Максим дал розу Виктории. После этого Холостяк позвал Кристину и сказал, что не видит того, что важено для нее. Тогда он отправил девушку обратно к девушкам.
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Ось так завершився 8 випуск найромантичнішого реаліті #Холостяк Діліться враженнями просто зараз #СТБ #МожливоВсе
На церемонии роз Максим позвал Дашу и сказал, что помнит все моменты с ней. Однако, поскольку она их не очень ценит, то он решил провести ей домой. Но в машине девушка увидела приглашение на индивидуальное свидание в Египте, а это значит, что она не покидает проект. Пара даже поцеловалась.
Таким образом все девушки остались в проекте, а следующая романтическая неделя пройдет в Египте.