Постаревшая Камерон Диаз показала себя в прямом эфире "без фильтров" (Фото)

Новости шоу бизнеса:В сети активно обсуждают угасающую красоту 47-летней американской актрисы Камерон Диаз.

Поклонникам не угодишь: они возмущаются, если звезды сильно ретушируют фото, однако и "честное" лицо им не по нраву. Впрочем, Камерон Диаз не обращает на это никакого внимания и ведет эфиры в свое удовольствие.

Кажется, даже далекую от соцсетей Камерон Диаз увлекли прямые эфиры, которые сейчас ведут все, у кого есть смартфон с камерой.

47-летняя знаменитость пообщалась с своей подругой-визажистом Гуччи Вестман. Девушки вели беседу о макияже, а вот о личной жизни и воспитании малышки Рэддикс актриса решила умолчать.

Впрочем, пользователей Сети заинтересовало другое. Все уже привыкли к фильтрам, без которых не снимает видео ни одна уважающая себя инстадива. А вот Диаз смело шагнула в эфир без них. Актриса нанесла легкий макияж с розовой помадой и показала, как выглядит в свои 47 лет.

Многие поддержали знаменитость, восхитившись ее честным поступком.

Как обычно, нашлись и такие знатоки, которые посоветовали Камерон "накинуть" фильтр-другой.

Напомним, в январе этого года Камерон Диаз впервые появилась на публике после рождения дочери. Звездную мамочку заметили в Лос-Анджелесе.