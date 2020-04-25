Официально: рэпер Канье Уэст стал миллиардером

Новости шоу бизнеса:По данным Forbes состояние популярного американского рэпера оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Хотя пандемия коронавируса продолжается, и мир охватил кризис, однако количество миллиардеров растет. Журнал Forbes оценивает состояние Канье Уэста в 1,3 миллиарда долларов, а линия его кроссовок Yeezy оценена в 1,26 миллиарда долларов.

Канье уже давно стремится к тому, чтобы его называли миллиардером. Однако долгое время он отказывался подавать документы, которые бы подтверждали это.

Исполнитель отмечал, что показал чек на 890 миллионов долларов, однако издание так и не признало мужчину миллиардером. В конце концов он сдался, и раскрыл финансовые отчеты.

Однако даже после публикации, в которой Forbes признал рэпера миллиардером, он не успокоился, так как считает свои доходы гораздо большими.

"Не миллиард, а 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать", - заявил Уэст.