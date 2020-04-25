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Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)

Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
20:38 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram певица поделилась целой галерей совместных снимков с молодым возлюбленным.

Популярная американская певица Мадонна показала пылкие ласки со своим молодым бойфрендом.

Так, 61-летняя звезда опубликовала серию снимков в инстаграме, в которой позирует с младшим за нее на 35 лет танцовщиком Ахламаликом Уильямсом.

В подписи певица отметила, что ее любимому исполнилось 27 лет. "С днем рождения, моя любовь. Сложно найти лучшего компаньона на время карантина, чем ты", - написала Мадонна.

 
 
 
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Happy Birthday My Love . I Could not think of a better person to be in Quarantine with! @ahla_malik

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Поклонники звезды присоединились к поздравлениям и отметили, что Ахламалик - самый счастливый парень планеты. "Самый счастливый парень планеты! С днем рождения", "Маликдонна - лучшая пара", "Вы невероятные", "Это прекрасно! С днем рождения вашу любовь", "Желаю вам неземной любви", - написали восторженные подписчики под публикацией.

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Напомним, что 9 апреля певица призналась, что из-за COVID-19 из жизни ушли трое ее друзей.

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Мадонна, Поздравление, День рождение, Ахламалик Уильямс.
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