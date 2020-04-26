"С любовью, Джонни": Джонни Депп решил развлечь своих поклонников (Видео)

Новости шоу бизнеса:Джонни решил развлечь своих фолловеров и показал, как из простой салфетки можно сделать бюстгальтер.

56-летний актер порадовал свою почти 4-миллионную аудиторию подписчиков в инстаграме. Он опубликовал забавный видеоурок, в котором показал поклонникам, как из салфетки можно сделать оригинальную вещь для женщин.

Звезда культовой серии фильмов "Пираты Карибского моря" имеет прекрасное чувство юмора, что демонстрирует не только на съемочных площадках, но и в реальной жизни.

На ролике, который появился в его аккаунте, Депп одет в черную футболку, джинсы и терракотовую шапку. Наряд дополнил коричневой обувью.

Видно, как он садится за столик и берет в руки игральные карты. Через некоторое время прячет карты и начинает делать из белой салфетки бюстгальтер, который затем примеряет на себя.

Я работаю над тем, чтобы быть ответственным и соблюдать карантин. Спасибо всем, что пришли. До встречи. С любовью и уважением, Джонни Депп,– подписал видео актер.