Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 9 выпуск: сложные конкурсы и неожиданный финал

Новости шоу бизнеса:В девятом выпуске "МастерШеф" у участников был шанс доказать всей Украине, что за небольшие деньги реально приготовить позиции из ресторанного меню.

В 9 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" на 13 участников кулинарного проекта предстоит чрезвычайно сложная подборка конкурсов от тройки судей шоу.

Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская предложили профессионалам самим выбрать капитанов для трех команд.

Капитаном красной команды стал Владислав Мицкевич, желтую команду возглавила Юлия Жигулина, а капитаном синих стал Никита Алимов.

Капитаны команд выбрали участников, которые будут помогать им в первом конкурсе. В команду красных вошли: Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Максим Высоцкий и Анатолий Цуперяк.

В команду желтых попали: Настя Кобыляцкая, Владислав Ермаков и Давид Даниелян.

Команда синих состояла из Евгения Грибеника, Ефима Кравченко и Виктора Самардака.

Главной задачей для участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" стало приготовление изысканного кулинарного шедевра за минимальную сумму денег.

"Наши шефы выполнят мечту любой домохозяйки, мечту приготовить шедевр за три копейки. Но цель сэкономить ставят перед собой не только хозяйки, но и рестораторы. Иметь такого повара на кухне – это выиграть джекпот. Я и сам не против заполучить такого профи для своих ресторанов, и буду рад найти его среди участников", - говорит Эктор Хименес-Браво.

В этом испытании у участников не будет доступа к кладовой. Продукты они купят самостоятельно в супермаркете. А деньги на закупку нужно заработать на кулинарном аукционе. Только ставки будут не повышаться, а понижаться!

У трех команд "Мастер Шеф. Профессионалы" было 45 минут на закупки продуктов. В супермаркет ездил только капитан команды и его су-шеф. А на приготовление у профессионалов было полтора часа.

Победу в первом конкурсе 9 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" получила команда Никиты Алимова, которая с холодным умом и багажом опыта и профессионализма рассчитала цены на продукты и прекрасно из них приготовила блюда для судей.

Команды, которые проиграли определились с участниками, которые понесут ответственность за поражение. Ими стали капитаны команд – Юля и Владислав.

Никита Алимов, как капитан-триумфатор, получает право вновь повести за собой коллектив. Также, Никита получает привилегию выбрать капитана команды соперника – Настю Кобыляцкую.

Во втором конкурсе к поварам-профессионалам приехали 9 очень требовательных клиентов. Попытка накормить которых часто заканчивается истериками и припадками – это дети в возрасте от 6 до 10 лет.

Никита Алимов выбрал в команду синих: Евгения Грибеника, Сашу Цвигуна, Ефима Кравченко, Витю Самардака, Анатолия Цуперяка и Владислава Мицкевича.

В команду красных, которую возглавила Настя Кобыляцкая вошли: Эдик Канарян, Влад Єрмаоков, Максим Высоцкий, Юля Жигулина и Давид Даниелян.

Со счетом 7:2 во втором конкурсе 9 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" победила команда красных, капитаном которой была Настя Кобыляцкая.

Но вот решение синей команды об ответственном за поражение, как и битву черных фартуков, зрители узнают в следующую субботу, 2 мая. На битве черных фартуков профессионалы 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" встретятся с кулинарными задачами от участниц проекта "Супер мама".