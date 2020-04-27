Влад Яма рассказал, как изменились его отношения с женой во время карантина

Новости шоу бизнеса:Звездная пара призналась, что длительное пребывание вдвоем их только сблизило.

Украинский хореограф Влад Яма и его супруга Лилиана рассказали в своих Instagram, как карантин повлиял на их отношения. Ведь затянувшаяся изоляция может вызвать конфликты в семье и даже привести к разводу.

Свои публикации они сопроводили одинаковым черно-белым снимком, который наполнен теплотой и нежностью.

"За последний месяц мы с Лилианой поняли, что вместе способны пережить и не такое! Научились еще больше радоваться мелочам и наслаждаться природой", - написал Влад.

"Провести со своей второй половинкой столько времени в карантине - еще то испытание. Но в конечном итоге это отличная возможность понять, что рядом с тобой действительно надежный и любящий партнер по жизни", - делится мыслями супруга танцора.

По словам Лилианы, на карантине их отношения улучшились.

"Лучше стали понимать и чувствовать друг друга. Ценить то, что раньше не ценили. Главное, что я поняла, нужно всегда разговаривать и обсуждать любого рода вопросы. Иначе можно взорваться. Если человек любит, то готов идти на любые компромиссы", - говорит девушка.