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"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)

"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
11:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Олеся Стефанко опубликовала несколько снимков, на которых показала округлый живот и анонсировала будущее пополнение в семье.

31-летняя украинская модель готовится впервые стать мамой. Олеся Стефанко, которая получила титул "Мисс Украина 2011" объявила о беременности на личной странице в инстаграме. Девушка отметила, что даже сейчас продолжает заниматься спортом, однако время нарушает привычный режим питания.

Обладательница титула "Мисс Украина 2011" и "Первая вице-мисс Вселенная" обнародовала свою беременность в инстаграм-профиле. 

На фото модель позировала в сплошном черном купальнике, подчеркнув изменения своего тела рукой. "Наконец я чувствую, что могу поделиться с вами нашим маленьким секретом", – прокомментировала Олеся Стефанко. Впоследствии звезда в нескольких заметках рассказала о том, как протекает ее беременность.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_PrGscp6kx/

Олеся, которая постоянно работает над идеальным рельефом своего тела, отметила, что даже в беременность не отказалась от тренировок. Спортом она занимается трижды в неделю, однако избегает прыжков и упражнений на пресс. Модель заверила, что беременность научила ее быть добрее к своему организму и заставила по-настоящему полюбить себя.

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Олеся Стефанко отметила, что сейчас питается так, как и раньше. Однако первые три месяца она не могла жить без мяса и картофеля. Знаменитость открыта к общению с фолловерами и готова давать советы будущим мамочкам уже из собственного опыта.

Отметим, что Олеся Стефанко в 2016 году вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко после двух лет отношений. Влюбленные сыграли свадьбу во Флоренции, а сейчас поселилось в Майами-Бич в штате Флорида. Будущий ребенок станет первым для супругов.

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Семья, Беременность, Отношения, Знаменитости, Пополнение в семье, Олеся Стефанко.
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