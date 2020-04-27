Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер

Новости шоу бизнеса:Какие у девушек губы, такой и характер.

Говорят, всех девушек можно подразделить на шесть основных типов: романтичная, азартная, таинственная, командующая, авантюристка или реалистка.

А ещё говорят, что принадлежность к типу выдают наши губы.

Проверим?…

1. Если ей что-то понравилось, она желает заполучить это "что-то" немедленно, и абсолютно не важно, о чем идет речь - о новой сумочке или мужчине. Раскованная и энергичная, она не стесняется брать инициативу в свои руки и первой назначать свидания или звонить. Такая девушка не ждет милостей от природы и предпочитает сама брать то, что ей необходимо. В ее жизни всегда происходит что-то интересное, а услышав от подружек слово "скучно", она искренне не понимает, о чем идет речь. "Сейчас или никогда" - вот ее девиз.

Для нее чрезвычайно важны свобода и независимость, она с уважением относится к личному пространству и ждет того же от любимого. Мужчина, с которым она захочет провести остаток своей жизни, непременно должен быть восхитительным любовником и уметь принимать судьбоносные (и не только) решения. Маменькины сынки и мямли не в ее вкусе.

2. У этой особы на первом месте эмоции, а не трезвый холодный расчет, потому ей часто кажется, что в детстве ее посадили покататься на огромные качели, а снять с них так и забыли. Ее жизнь состоит исключительно из взлетов и падений. Она чем-то напоминает одновременно Чипа и Дейла, которые спешат на помощь. Сочувствие и пачка бумажных салфеток у этой девушки всегда наготове - лучшей жилетки, в которую можно поплакать, и не придумать. Неудивительно, что она многим симпатична. Но у медали и есть другая сторона - романтичная особа предпочитает не вникать в серьезные проблемы, а просто закрывать на них глаза, обманывая сама себя.

Ее представления о том, каким должен быть идеальный мужчина, представляют собой причудливый микс из иллюстраций в глянцевых журналов и любовных романов. Мужчины часто считают таких девушек скромницами, серыми мышками, которые будут заглядывать им в рот и безоговорочно признавать их превосходство, и делают при этом большую ошибку: подобное впечатление обманчиво.

3. Цельная личность, которая берется за дело основательно - с чувством, с толком, с расстановкой, и обязательно доводит его до логического конца. Это вовсе не портит ее карму, потому что такая девушка, как правило, точно знает, чего хочет. К активным действиям она приступает только тогда, когда на 200% уверена в своей правоте. Ее жизненное кредо - "Всё или ничего". Ее раздражают люди, способные бросить какое-то начинание на полдороге.

Достичь желаемого ей помогает тандем из тщеславия и высокой самооценки. Эта барышня обладает полным набором лидерских качеств, включая харизму. Она привычно задает тон во всем и изумляется, когда ее желание быть лучше добавляет напряженности в отношения. Мужчина ее мечты должен быть столь же амбициозным, что и она сама, и постоянно "подталкивать" ее к покорению все новых вершин. Единственное, что может спасти этот союза от распада, - это обучение искусству компромиссов обеих сторон.

4. Она всегда в центре внимания, потому что выделяется из толпы. Ей часто смотрят вслед с тоской мужчины, а женщины предпочитают метать в нее злобные и, как правило, завистливые взгляды. Такая девушка скорее предпочтет натянуть на себя мешок из-под картошки, нежели надеть "растиражированную" модную вещь, которая есть у каждой встречной. Ее потребность ощущать собственную индивидуальность невероятно высока. Это отражается и в стиле одежды и в манерах.

Она точно знает, что ей нужен совершенно особенный мужчина, пусть даже на его поиски уйдет много времени. Таинственная незнакомка никогда не испытывает недостатка в поклонниках, но ее больше интересуют те, кто не поддался ее очарованию с первого взгляда.

5. Она всегда твердо стоит на ногах - воздушные замки чужды ей как класс. Реалистка любит все планировать заранее - это она не только покупает новогодние подарки осенью и начинает собирать чемодан за месяц до поездки, но еще и получает от процесса искреннее удовольствие. Она практична до мозга костей и не торопится надевать розовые очки даже влюбившись. Должно произойти нечто экстраординарное, чтобы эта девушка бросилась в омут с головой, предварительно не пощупав пальчиком температуру воды, не оценив глубину и рельеф дна.

Реалистка может служить иллюстрацией к определению "вещь в себе". Она предпочитает не демонстрировать свои эмоции на публике, потому часто производит впечатление холодной, замкнутой и высокомерной особы. На самом деле это ошибочное впечатление - просто ей тяжелее, чем остальным, открывать душу пусть даже не нараспашку, а на "зимнее проветривание".

Эта девушка предпочитает стабильность и получает удовольствие от того, что все в ее жизни предсказуемо. Мужчина ее мечты вполне может обойтись без романтических сюрпризов и сумасбродства, от него не требуется никаких изысков или изобретательности в любой сфере жизни, достаточно одного качества - надежности.

6. Любое море ей по колено, а запаса ее природного оптимизма точно хватит на 3-4 обычных человек. Она физически не может усидеть на одном месте - свой отпуск потратит на то, чтобы ухаживать за слонами или покорить Килиманджаро. Менее глобальные, стандартные проекты ей малоинтересны. Она обожает приключения и адреналин, который расцвечивает серые будни яркими красками. Авантюристка настолько верит в себя, что часто берется за рискованные дела, от которых другие предпочитают отказываться, чтобы не испортить репутацию.

Она - настоящий борец и настолько сильная, волевая женщина, что зачастую отпугивает мужчин. Достойным спутником этого прототипа Лары Крофт может стать далеко не каждый - ее возлюбленный должен обладать тем же набором качеств, что и она сама. Ни один подкаблучник и рохля рядом с ней долго не задержится.