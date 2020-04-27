"Я очень сильно критиковала себя": Сальма Хайек рассказала о своем отношении к внешности

Новости шоу бизнеса:Актриса рассказала о восприятии собственной красоты для журнала People .

Журнал People подготовил спецвыпуск, посвященный красоте, для которого многие известные актрисы снялись без макияжа. Среди них была 53-летняя Сальма Хайек. В интервью она рассказала, что раньше сильно критиковала свою внешность.

"Сейчас, когда я смотрю на себя 30-ти или 40-летнюю на фотографиях, я нравлюсь себе больше, чем в то время. Я очень сильно критиковала себя раньше. Теперь, когда я смотрю в зеркало, я уже не вижу некоторых изъянов. Интересно, насколько я буду нравиться себе еще через 10 лет", - поделилась Сальма.

И хоть восприятие красоты Сальмы с годами изменилось, ее интерес к косметике не пропал. Хайек увлеклась ею еще в подростковом возрасте.

"Я начала краситься в 14 лет. Но делала это так, чтобы не было видно, что я накрашена. Я оставляла на щеточке минимум туши и слегла проводила по ресницам, наносила прозрачную помаду, а потом растушевывала ее и наносила остатки на щеки. Было очень важно, чтобы помада была без блесток. А красить других людей я начала еще в 13. Надо сказать, у меня было много желающих, мне это хорошо давалось", - рассказала актриса.

Фото www.instagram.com/salmahayek

Сейчас, по ее словам, работа визажистом ее не привлекает, а время, когда можно обойтись без макияжа, она ценит больше, чем когда-либо.

"Если ты не красишься - значит, не чувствуешь давления, которое заставляет тебя выглядеть лучше, чем ты есть. Значит, ты можешь спокойно жить без нужны производить на кого-то впечатление", - отметила Сальма.

У Хайек есть своя линия косметики под названием Nuance. Актриса говорит, что пользуется средствами собственного бренда, а также рецептами красоты, которые ей передала бабушка. Например, Сальма рекомендует не умываться по утрам очищающими средствами, "поскольку за ночь кожа восстанавливает ph-баланс и защитный слой, а утреннее умывание средствами сводит все это на нет".