Актер Крис Эванс рассказал, как проще пережить самоизоляцию

Новости шоу бизнеса:Крис отметил, что за последнее время ему наконец-то удалось наладить режим сна и бодрствования, и сказал, что сейчас его жизнь похожа на жизнь монаха.

Недавно Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, дал интервью USA Today. Его попросили о нескольких советах для поклонников, как пережить период изоляции, вызванный пандемией коронавируса. И Эванс дал прекрасный и простой совет:

Знаете, что я вам скажу? Возьмите себе в приюте собаку! Мне кажется, все должны пойти и взять себе питомца. Если у вас нет собаки, особенно в такое как сейчас время, вы многое теряете, — сказал актер.

Сам Крис является заядлым любителем собак. У него есть любимый пес по имени Доджерс — постоянный герой его социальных сетей. Недавно в интервью Эванс рассказал, как проводит карантин:

Two seconds later he full-body sneezed directly into my face. pic.twitter.com/rYKcCnhj3J — Chris Evans (@ChrisEvans) April 20, 2020

Большую часть времени я провожу в саду с собакой или на кухне. Псу в этой ситуации повезло больше всех. Я много времени либо читаю, либо вожусь с Доджером.

В 21:30 я уже в кровати, встаю в семь утра. И так каждый день. Немного похоже на монашескую жизнь, но мне так нравится. В этом есть преимущество — у меня появилось больше времени, чтобы лучше организовать свой день. Я успеваю переделать дела, и у меня еще остается куча времени, потому что сейчас я никуда не езжу, — рассказал Эванс.