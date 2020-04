Актер Крис Эванс рассказал, как проще пережить самоизоляцию

Недавно Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, дал интервью USA Today. Его попросили о нескольких советах для поклонников, как пережить период изоляции, вызванный пандемией коронавируса. И Эванс дал прекрасный и простой совет:

Знаете, что я вам скажу? Возьмите себе в приюте собаку! Мне кажется, все должны пойти и взять себе питомца. Если у вас нет собаки, особенно в такое как сейчас время, вы многое теряете, — сказал актер.

Сам Крис является заядлым любителем собак. У него есть любимый пес по имени Доджерс — постоянный герой его социальных сетей. Недавно в интервью Эванс рассказал, как проводит карантин:

Two seconds later he full-body sneezed directly into my face. pic.twitter.com/rYKcCnhj3J

— Chris Evans (@ChrisEvans) April 20, 2020