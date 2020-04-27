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Украинская ведущая поделилась воспоминаниями о работе с сестрой легендарного Майкла Джексона (Фото)

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Украинская ведущая поделилась воспоминаниями о работе с сестрой легендарного Майкла Джексона (Фото)
20:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Маричка Падалко поделилась архивными фотографиями с сестрой легендарного Майкла Джексона - Ла Тойей Джексон.

На странице ведущей телеканала "1+1" в инстаграме появились фотографии 25-летней давности. На них она позирует рядом со старшей сестрой "короля поп-музыки". Телеведущая призналась, что для нее это одно из самых значимых сотрудничеств.

На кадрах Маричка Падалко позирует в 19-летнем возрасте. У нее длинные вьющиеся волосы и пышные щечки. На лице у нее легкий макияж, а в ушах - серьги. Маричка изображена в красной кофте и черных брюках. Яркой деталью ее образов являются синий и красный пиджаки, которые были актуальными в то время.

"Предметом роскоши были разноцветные двубортные пиджаки, желательно малиновые. Поэтому и я, и охрана, как видно на фото, - при полном параде", - поделилась телеведущая.

Фото www.instagram.com/marichkapadalko

Снимки были сделаны в Чернобыльской зоне в 1995 году. На них также позирует сестра Майкла Джексона Ла Тойя. Маричка рассказала, что несколькими месяцами ранее она вернулась из учебы из США. Организаторы концерта Ла Тойи пригласили ее быть переводчиком.

Фото www.instagram.com/marichkapadalko

Фото www.instagram.com/marichkapadalko

"Первый казус произошел по пути из Борисполя в Славутич. Тогда я впервые ехала в лимузине, впервые рядом со мной была мировая звезда. Она попросила меня передать организаторам, чтобы мы "остановились на заправке, потому что нужно ... в личных делах". Кто не помнит, 25 лет назад у нас не было таких изысканных сервисов. Общественные уборные тогда еще не были доступны. Поэтому предложенный мне организаторами ответ: "в кусты" - не подлежал адекватному переводу. Мы все тогда дотерпели до отеля", - поделилась воспоминаниями Падалко.

Фото www.instagram.com/marichkapadalko

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Ведущая добавила, что работу с этой артисткой в течение длительного времени считала наиболее выдающейся в жизни и долго не могла прийти в себя. В Чернобыльскую зону тогда приезжали известные люди, среди которых оказалась и Ла Тойя.

"Эта красивая история о Чернобыльской зоне частично вытеснила тяжелые воспоминания об эвакуации из Киева, преждевременной смерти дяди-ликвидатора и тех последствиях, которые наше здоровье получило на всю жизнь", - призналась Маричка.

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Архив, Телеведущая, Маричка Падалко, Ла Тойя Джексон.
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