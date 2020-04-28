Алина Гросу впервые рассказала, как перед свадьбой поссорилась с любимым

Новости шоу бизнеса:По словам девушки, в их жизни был момент, когда они серьезно поссорились и даже разошлись.

Певица и начинающая актриса Алина Гросу вышла замуж за своего возлюбленного Александра в июне прошлого года. Но, оказывается, свадьбы могло и не быть.

Об этом исполнительница рассказала в программе "Зірковий шлях".

"Было какое-то такое время – я думала, что, возможно, это не мои отношения, не наши. Когда ты на каком-то распутье. Было как-то грустно, казалось, что чувства исчезли, что он меня не так любит, не так уделяет мне время. И за мной стали ухаживать другие ребята. Он приревновал сильно, и так мы поссорились. Провели полтора месяца порознь", - поделилась Гросу.

Затем Алина предложила Александру быть просто друзьями, но парень хотел большего.

"Я из тех людей, которые не могут не дружить. Поэтому на примирение пошла скорее я. Он поздравил меня с днем рождения, а я предложила встретиться и нормально поговорить. Мол, давай будем дружить. А он не захотел, сказал, что дружить со мной не будет, только отношения. Он мной тогда манипулировал, понимал, что был мне важен и я в любом случае захочу быть с ним", – рассказала певица.