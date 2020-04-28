Алина Гросу впервые рассказала, как перед свадьбой поссорилась с любимым

Певица и начинающая актриса Алина Гросу вышла замуж за своего возлюбленного Александра в июне прошлого года. Но, оказывается, свадьбы могло и не быть.
Об этом исполнительница рассказала в программе "Зірковий шлях".
"Было какое-то такое время – я думала, что, возможно, это не мои отношения, не наши. Когда ты на каком-то распутье. Было как-то грустно, казалось, что чувства исчезли, что он меня не так любит, не так уделяет мне время. И за мной стали ухаживать другие ребята. Он приревновал сильно, и так мы поссорились. Провели полтора месяца порознь", - поделилась Гросу.
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Ты слезы мои заберёшь на удачу #НЕПОБЕДИМА #выбирайгросу 1|2|3|4 ?
Затем Алина предложила Александру быть просто друзьями, но парень хотел большего.
"Я из тех людей, которые не могут не дружить. Поэтому на примирение пошла скорее я. Он поздравил меня с днем рождения, а я предложила встретиться и нормально поговорить. Мол, давай будем дружить. А он не захотел, сказал, что дружить со мной не будет, только отношения. Он мной тогда манипулировал, понимал, что был мне важен и я в любом случае захочу быть с ним", – рассказала певица.