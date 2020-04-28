Alyosha и Тарас Тополя снова станут родителями

Певица Alyosha и Тарас Тополя приняли участие в чувственной фотосессии, где она показала округлившийся живот.
Фото появились на официальных страницах супругов в инстаграм. Певица Alyosha призналась, что всегда чувствовала, что еще раз станет мамой, поэтому не скрывает своего счастья от беременности.
"У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти – не мое и не Тараса решение, а Творца. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью", – отметила Alyosha.
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В нас буде дитина! В ексклюзивному інтерв'ю для @viva_ukraine_magazine ми з @tarastopolia розповіли як чекаємо на поповнення в родині) ⠀ У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися — не моє і не Тараса рішення, а Творця. Я просто відчувала, що це станеться і була готова до цього. Ми обидва дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми оточимо любов'ю. ⠀ Фото — @peretrutovstudio MUA/hair style — @mborshchevska Стиль — @jeniakirienko Продюсер зйомки — @ivannaslaboshpitskaya Локацiя — @rivierahousehotel
В интервью журналу Viva певица призналась, что не боится поставить на паузу вокальную карьеру. Alyosha уверена: артисты могут продолжать свою работу и без масштабных выступлений. Так, можно "накапливать материал, писать новые песни, придумывать сюжеты к клипам, продумывать концепции выступлений и концертов", а затем вернуться на большую сцену.
Если бы я боялась пропасть на время из шоу-бизнеса, я бы не решилась рожать вообще. Но считаю, что главное призвание любой женщины, которая любит своего мужа и любима, – это даровать жизнь, что является доказательством взаимного желания быть вместе. Ведь дети – это чудеса, – рассказала Alyosha.