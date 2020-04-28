Alyosha и Тарас Тополя снова станут родителями

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица Alyosha третий раз беременна.

Певица Alyosha и Тарас Тополя приняли участие в чувственной фотосессии, где она показала округлившийся живот.

Фото появились на официальных страницах супругов в инстаграм. Певица Alyosha призналась, что всегда чувствовала, что еще раз станет мамой, поэтому не скрывает своего счастья от беременности.

"У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти – не мое и не Тараса решение, а Творца. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью", – отметила Alyosha.

В интервью журналу Viva певица призналась, что не боится поставить на паузу вокальную карьеру. Alyosha уверена: артисты могут продолжать свою работу и без масштабных выступлений. Так, можно "накапливать материал, писать новые песни, придумывать сюжеты к клипам, продумывать концепции выступлений и концертов", а затем вернуться на большую сцену.

Если бы я боялась пропасть на время из шоу-бизнеса, я бы не решилась рожать вообще. Но считаю, что главное призвание любой женщины, которая любит своего мужа и любима, – это даровать жизнь, что является доказательством взаимного желания быть вместе. Ведь дети – это чудеса, – рассказала Alyosha.