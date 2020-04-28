СМИ: Меган Фокс и Брайан Остин разводятся

Новости шоу бизнеса:Но инсайдеры западных СМИ говорят, что голливудские супруги Меган Фокс и Брайан Остин расстались после 10 лет отношений.

Первые слухи о расставании пары появились еще в начале апреля. Тогда же журналисты издания The Daily Mail говорили, что 33-летняя Меган и 46-летний Брайан живут порознь – она осталась в Лос-Анджелесе, а он – в Малибу. Впрочем, для встреч с детьми время от времени они встречались, передает EOnline.

Кроме этого, папарацци в одном из магазинов заметили, что Брайан ходит без обручального кольца на руке.

Сами же Меган Фокс и Брайан Остин не комментируют слухов о расставании или официальном разводе.

Известно, что пара поженилась в 2010 году и с тех пор родила и воспитала троих детей. В 2015 году Меган и Брайан уже объявляли об официально предстоящем разводе, но тогда женщина в третий раз от него забеременела и уже в 2016 году они заявили, что наладили отношения. Вероятной причиной прошлого решения расстаться стало постоянное напряжение в рабочих графиках, которые не давали возможности постоянно быть вместе. В Брайана Остина, кроме трех сыновей от Меган, есть еще 17-летний сын от бывшей жены Ванессы Марсел.