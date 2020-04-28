"Цвету и пахну": Леся Никитюк очаровала новыми снимками

Новости шоу бизнеса:Телеведущая опубликовала фотографию, где предстала среди цвета вишни в белом коротком топе, который хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.

Девушкам всегда хочется выглядеть привлекательно. Не стоит забывать про отличный внешний вид и дома. Например, Леся Никитюк демонстрирует яркие домашние образы и очаровывает сеть. На ее личной странице в инстаграме появилась серия очередных солнечных фотографий.

Леся вместе с родными самоизолировалась в частном доме в Хмельницком, откуда родом знаменитость. Там недавно сделали хороший ремонт, она наслаждается прекрасной погодой и гуляет по территории. Сейчас иметь собственный двор – большая роскошь.

Но несмотря на то, что блогер постоянно находится дома, не забывает стильно и эффектно одеваться. На новых кадрах Леся позирует в идеально белом коротком топе и спортивных штанах зеленого цвета. Хорошим акцентом ее образа стала вышивка на брюках. Такой наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей и гармонично соединился с фоном фотографии. Леся позирует рядом с вишней, которая уже успела пышно зацвести.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Цвіту і пахну Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Апр 2020 в 1:09 PDT

Волосы блогер собрала в хвост, а на лице сделала нежный макияж в нюдових оттенках.

"Цвету и пахну", – коротко написала в публикации Никитюк.