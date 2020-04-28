Занимался производством каннабиса: в сети появились подробности о парне Эммы Уотсон

Новости шоу бизнеса:30-летняя британская актриса на протяжении длительного времени держала свой новый роман в тайне.

В конце октября 2019 года успешную актрису Эмму Уотсон подловили за поцелуем с таинственным бойфрендом после совместного ланча в одном из кафе Лондона. Слухи о новом романе звезды быстро стихли, ведь пара больше не появлялась вместе публично. Однако, как передает издание The Sun, их отношения до сих пор развиваются, а прессе удалось разоблачить избранника знаменитости.

30-летнего калифорнийского бизнесмена зовут Лео Робинтон. Как выяснилось, да романа с Эммой Уотсон он работал в одной из компаний Лос-Анджелеса, которая специализируется на легальном производстве каннабиса. У него достаточно большая семья – две сестры и два брата, один из которых близнец возлюбленного актрисы. Лео, как и его знаменитая девушка, публично выступает за права женщин и даже поддержал свою сестру на женском марше в Вашингтоне.

Следует отметить, что влюбленные тщательно скрывают свои отношения от папарацци и СМИ. Долгое время об их романе знали только близкие друзья. После того, как их сфотографировали за поцелуем в Лондоне, парень решил полностью отстраниться от общественной жизни и удалил личные страницы из всех социальных сетей.

Однако инсайдеры все же объявили, что еще в декабре прошлого года через несколько месяцев после знакомства, Эмма Уотсон решилась познакомить любимого с родителями. Встреча прошла в одном из ресторанов Лондона.

Эмма и Лео сделали все возможное, чтобы сохранить отношения частными,– отметили инсайдеры.