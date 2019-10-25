Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)

Новости шоу бизнеса:Одну из главных героинь киносаги о "Гарри Поттере" Эмму Уотсон папарацци недавно подловили за поцелуем с новым избранником.

Известно, что до этого у 29-летней актрисы был роман с обеспеченным программистом.

Знаменитость была одета в довольно простую и максимально домашнюю одежду. На ней был вязаный белый свитер в широкую полоску, длинная юбка и голубая шапка.

На фото заметно, как актриса разговаривает с кем-то по телефону, впрочем, и не обделяет вниманием своего избранника. Во время разговора она активно его обнимает и целует. Мужчина был одет в черную куртку, молочный длинный шарф, а его образ дополняли очки и собранные в хвост волосы.

Ранее актриса появлялась на публике с гейм-программистом Бренданом Ирибе.

Emma Watson smooching her new boyfriend in London [October 22, 2019] See all photos at: https://t.co/T2HmQ9ITkV pic.twitter.com/TyVLDYFGom —(@EmWatsonUpdates) 25 октября 2019 г.

Напомним, что "Красавица и чудовище" - один из самых успешных римейков от Disney. Фильм принес более 1 миллиарда долларов, поэтому слухи о съемках всевозможных сиквелов и приквелов вполне обоснованы. Однако до настоящего момента ввиду плотного графика производства на студии никакие подробности не сообщались. Стало известно, что предстоящий фильм расскажет о жизни Чудовища в замке до событий основного фильма. Это означает, что Эмма Уотсон не будет принимать участие в новой части.