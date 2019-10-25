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Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)

Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
19:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Одну из главных героинь киносаги о "Гарри Поттере" Эмму Уотсон папарацци недавно подловили за поцелуем с новым избранником.

Известно, что до этого у 29-летней актрисы был роман с обеспеченным программистом.

Знаменитость была одета в довольно простую и максимально домашнюю одежду. На ней был вязаный белый свитер в широкую полоску, длинная юбка и голубая шапка. 

На фото заметно, как актриса разговаривает с кем-то по телефону, впрочем, и не обделяет вниманием своего избранника. Во время разговора она активно его обнимает и целует. Мужчина был одет в черную куртку, молочный длинный шарф, а его образ дополняли очки и собранные в хвост волосы.

Ранее актриса появлялась на публике с гейм-программистом Бренданом Ирибе.

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Напомним, что "Красавица и чудовище" - один из самых успешных римейков от Disney. Фильм принес более 1 миллиарда долларов, поэтому слухи о съемках всевозможных сиквелов и приквелов вполне обоснованы. Однако до настоящего момента ввиду плотного графика производства на студии никакие подробности не сообщались. Стало известно, что предстоящий фильм расскажет о жизни Чудовища в замке до событий основного фильма. Это означает, что Эмма Уотсон не будет принимать участие в новой части.

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Роман, Знаменитости, Актриса, Эмма Уотсон, Знаменитость, Бойфренд.
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