У Селены всегда будет его сердце: скандальное заявление насчет брака Джастина Бибера (Видео)

Новости шоу бизнеса:Ведущая Марси Йен заявила, что Хейли Болдуин и так знает, что Селена Гомес - "единственная" для ее мужа, Джастина Бибера.

56-летний дядя Хейли, Билли Болдуин, выразил свое несогласие в дерзком комментарии насчет эксклюзивного эпизода The Social, который вышел 23 октября.

Благодаря новым синглам Селены Гомез "Lose You To Love Me" и "Look At Her Now" любовный треугольник между певицей, ее бывшим парнем Джастином и его женой Хейли вновь стал актуальной темой. Проблема заключается в том, что ведущая Марси Йен выступила с смелым заявлением: "Я думаю, что Селена и Джастин - одно целое".

Марси даже рискнула заявить, что Хейли согласится с этим. "И если это так, пускай даже если он не женился б, это все ровно так, человек, с которым он, как Хейли, хорошо это знает и понимает", - продолжил телеведущий, настаивая на том, что Селена и Джастин являются родственными душами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Social (@thesocialctv) 23 Окт 2019 в 2:12 PDT

"Возможно, она и миссис Бибер, но у Селены всегда будет его сердце", - продолжила Марси. Эпизод разжег бурные комментарии не только поклонников, но и одного из членов семьи Хейли, а именно Билли Болдуин. Дядя Билли прокомментировал в собственный Twitter: "Действительно… вау!!" - добавив смайлик с большим пальцем вниз. Тем не менее, комментарий был удален.

Учитывая, что Билли был гостем на великолепной свадьбе Хейли и Джастина в Южной Каролине 30 сентября, вполне логично, что видео его очень огорчило.

Напомним, что не так давно певица презентовала свой новый сингл "Lose You To Love Me", в котором поет о токсичных отношениях. Только разорвав их, она наконец смогла полюбить себя. В тексте песни есть прямая отсылка к Джастину Биберу - после расставания с Гомес он буквально через пару месяцев стал встречаться с Хейли Болдуин.