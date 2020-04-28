"Лулу исполнился год": Арнольд Шварценеггер мило поздравил свою ослицу (Видео)

Новости шоу бизнеса:Сегодня ослице Арнольда Шварценеггера Лулу исполнился год, и он решил поздравить ее. Арнольд спел песенку и накормил животное.

Арнольд Шварценеггер, известный по роли в культовом фильме "Терминатор", проводит карантин в своем имении вместе со своими любимцами. На личной странице знаменитости в инстаграме часто появляются забавные кадры, на которых изображена Лулу и пони Виски.

Звезда Голливуда знает, как поднять настроение своим фолловерам. Очередной ролик взбудоражил сеть и вызвал бурные эмоции у подписчиков "Терминатора".

На нем Арнольд изображен вместе с животным. Он поет праздничную песенку и кормит ее вкусностями. Оказывается, у Лулу сегодня особый день.

У нас сегодня день рождения! Лулу исполнился год. Мы празднуем, позволив ей этот раз насладиться вкусностями, – написал Шварценеггер в публикации под видео.

Видно, что актер очень любит своих домашних любимцев, ведь лента его страницы в инстаграме наполнена совместными фото и видео, на которых он показывает нежное и заботливое отношение к животным.