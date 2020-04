Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете

Сидя дома с двумя маленькими детьми и мужем, Шакира занялась образованием и окончила курсы античной философии в Пенсильванском университете.

Я наконец-то окончила четырехнедельный курс античной философии в университете Пенсильвании. Знаю, мое хобби не очень практичное, но я потратила на это много часов, пока мои дети спали. Спасибо Платону и его предшественникам за все "веселье" за последний месяц! — написала в посте Шакира и прикрепила фотографию полученного сертификата.

"Пока многие сидят в своих особняках в депрессии, вы изучали философию… Вы уникальна, вы знаете это?", "Я еще давно читал, что интеллектуальный уровень Шакиры выше, чем у Джона Кеннеди и Билла Клинтона", "Шакира, вернись к музыке, пожалуйста!" — отреагировали на публикацию певицы подписчики.

