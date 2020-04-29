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Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете

Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
11:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно она похвасталась достижением на своей странице в Twitter.

Сидя дома с двумя маленькими детьми и мужем, Шакира занялась образованием и окончила курсы античной философии в Пенсильванском университете. 

Я наконец-то окончила четырехнедельный курс античной философии в университете Пенсильвании. Знаю, мое хобби не очень практичное, но я потратила на это много часов, пока мои дети спали. Спасибо Платону и его предшественникам за все "веселье" за последний месяц! — написала в посте Шакира и прикрепила фотографию полученного сертификата.

"Пока многие сидят в своих особняках в депрессии, вы изучали философию… Вы уникальна, вы знаете это?", "Я еще давно читал, что интеллектуальный уровень Шакиры выше, чем у Джона Кеннеди и Билла Клинтона", "Шакира, вернись к музыке, пожалуйста!" — отреагировали на публикацию певицы подписчики. 

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Шакира состоит в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике, защитником из ФК Барселона и национальной сборной по футболу. Они познакомились в 2010 году. О романе с Жераром певица заявила в 2011 году, выложив в соцсети его фото с подписью:

Представляю вам мое солнышко.

В 2013 году у пары родился первенец — сын Милан. В 2015 певица родила сына Сашу.

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Шакира, Знаменитости, Университет, Карантин, Учеба.
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