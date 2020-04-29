Актриса Сара Мишель Геллар удивила своих поклонников внешним видом (Видео)

Новости шоу бизнеса:Геллар решила разнообразить свои карантинные будни и покрасить волосы в ярко-розовый цвет.

Американская актриса Сара Мишель Геллар, известная по роли Баффи Саммерс в телесериале Баффи — истребительница вампиров, удивила фанов новым цветом волос.

43-летняя звезда опубликовала в Instagram видео, в котором продемонстрировала результат нового hair-эксперимента.

В ролике актриса сообщила, что это временный краситель, который вскоре смоется. Она также добавила, что решила покрасить волосы в яркий цвет для своих детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #quarancolor #roseallday (or until it fades out) Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar) 28 Апр 2020 в 10:16 PDT

"Учитывая, что мы по-прежнему находимся на карантине, мне нужно придумывать новые и креативные способы развлекать своих детей", — сказала она.

Напомним, Сара Мишель Геллар замужем за актером Фредди Принцем-младшим, с которым познакомилась на съемках фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Пара встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь Шарлотта и сын Рокки.