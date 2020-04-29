Актриса Сара Мишель Геллар удивила своих поклонников внешним видом (Видео)

Американская актриса Сара Мишель Геллар, известная по роли Баффи Саммерс в телесериале Баффи — истребительница вампиров, удивила фанов новым цветом волос.
43-летняя звезда опубликовала в Instagram видео, в котором продемонстрировала результат нового hair-эксперимента.
В ролике актриса сообщила, что это временный краситель, который вскоре смоется. Она также добавила, что решила покрасить волосы в яркий цвет для своих детей.
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"Учитывая, что мы по-прежнему находимся на карантине, мне нужно придумывать новые и креативные способы развлекать своих детей", — сказала она.
Напомним, Сара Мишель Геллар замужем за актером Фредди Принцем-младшим, с которым познакомилась на съемках фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Пара встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь Шарлотта и сын Рокки.