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Актриса Сара Мишель Геллар удивила своих поклонников внешним видом (Видео)

Актриса Сара Мишель Геллар удивила своих поклонников внешним видом (Видео)
15:22 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Геллар решила разнообразить свои карантинные будни и покрасить волосы в ярко-розовый цвет.

Американская актриса Сара Мишель Геллар, известная по роли Баффи Саммерс в телесериале Баффи — истребительница вампиров, удивила фанов новым цветом волос.

43-летняя звезда опубликовала в Instagram видео, в котором продемонстрировала результат нового hair-эксперимента. 

В ролике актриса сообщила, что это временный краситель, который вскоре смоется. Она также добавила, что решила покрасить волосы в яркий цвет для своих детей. 

 
 
 
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#quarancolor #roseallday (or until it fades out)

Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar)

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"Учитывая, что мы по-прежнему находимся на карантине, мне нужно придумывать новые и креативные способы развлекать своих детей", — сказала она.

Напомним, Сара Мишель Геллар замужем за актером Фредди Принцем-младшим, с которым познакомилась на съемках фильма Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Пара встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь Шарлотта и сын Рокки.

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Знаменитости, Стиль, Актриса, Сара Мишель Геллар, Имидж, Цвет волос.
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