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Подойдут каждой женщине: Катя Осадчая продемонстрировала яркий образ

Подойдут каждой женщине: Катя Осадчая продемонстрировала яркий образ
18:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая чуть ли не ежедневно делится с поклонниками разнообразными весенними образами.

Катя радуется теплым весенним дням и, несмотря на карантин, не падает духом. А пока есть возможность примеряет красивые наряды дома и демонстрирует, как выглядеть красиво и быть уверенной в себе. На днях на ее личной инстаграм-странице появилась серия солнечных фото.

Екатерина Осадчая на телеэкранах всегда появляется изысканной и элегантной. Для домашних фотосъемок она выбирает легкие и нежные наряды и предпочитает естественный макияж. Однако бывают исключения, когда ее образы не только милые, но и яркие.

На очередных кадрах звезда изображена в автомобиле. Она одета в платье с цветочным принтом и ярко-желтый плащ. Такой наряд телеведущая совместила с белыми кроссовками. Ее уши украшают серьги.

 
 
 
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за кермом і в бік моря...мрія... #jaguar #jaguarxj #скоро #когдазакончитсякарантин

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Новое развлечение: Катя Осадчая показала, как играет в бадминтон

Волосы Екатерина уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Телеведущая, Наряд, Катя Осадчая.
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