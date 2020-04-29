Подойдут каждой женщине: Катя Осадчая продемонстрировала яркий образ

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая чуть ли не ежедневно делится с поклонниками разнообразными весенними образами.

Катя радуется теплым весенним дням и, несмотря на карантин, не падает духом. А пока есть возможность примеряет красивые наряды дома и демонстрирует, как выглядеть красиво и быть уверенной в себе. На днях на ее личной инстаграм-странице появилась серия солнечных фото.

Екатерина Осадчая на телеэкранах всегда появляется изысканной и элегантной. Для домашних фотосъемок она выбирает легкие и нежные наряды и предпочитает естественный макияж. Однако бывают исключения, когда ее образы не только милые, но и яркие.

На очередных кадрах звезда изображена в автомобиле. Она одета в платье с цветочным принтом и ярко-желтый плащ. Такой наряд телеведущая совместила с белыми кроссовками. Ее уши украшают серьги.

Волосы Екатерина уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.