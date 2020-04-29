Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии: милые снимки

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии на карантине и делиться новыми яркими образами.

Победительница Евровидения-2016 в изоляции не унывает. Она играет с сынишкой Эмиром, Джамала очаровала сеть пением своего сына: миловидное видео устраивает онлайн-концерт и щеголяет стильными образами.

Ее личная страница в инстаграме наполнена красивыми фотографиями с домашних фотосъемок.

Джамала не перестает поражать поклонников нежными аутфитами во время второй беременности. На очередных снимках певица предстала в черном платье-халате с очаровательным принтом в виде белых лебедей. Дополнила наряд чокером черного цвета.

Завершила карантинный образ сияющим макияжем с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. На ее лице сияет невероятная улыбка, излучающая солнце и тепло.