Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии: милые снимки

Победительница Евровидения-2016 в изоляции не унывает. Она играет с сынишкой Эмиром, Джамала очаровала сеть пением своего сына: миловидное видео устраивает онлайн-концерт и щеголяет стильными образами.
Ее личная страница в инстаграме наполнена красивыми фотографиями с домашних фотосъемок.
Джамала не перестает поражать поклонников нежными аутфитами во время второй беременности. На очередных снимках певица предстала в черном платье-халате с очаровательным принтом в виде белых лебедей. Дополнила наряд чокером черного цвета.
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Сьогодні ввечері відбудеться справжній домашній live! Підготувала для вас особливі танцювальні треки ⠀ Це буде незвичайний концерт. Я не тільки співатиму для вас, ще й буду відповідати на запитання @skazochnuy_lishay ⠀ Давайте сьогодні будемо разом вдома! ⠀ Починаємо о 20.00 Онлайн-концерт транслюватиметься на youtube-каналі @slukh.media Посилання залишила у шапці профілю ⠀ Запрошую вас! ⠀ #разомвдома #togetherathome
Завершила карантинный образ сияющим макияжем с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. На ее лице сияет невероятная улыбка, излучающая солнце и тепло.