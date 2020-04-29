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Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии: милые снимки

Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии: милые снимки
20:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии на карантине и делиться новыми яркими образами.

Победительница Евровидения-2016 в изоляции не унывает. Она играет с сынишкой Эмиром, Джамала очаровала сеть пением своего сына: миловидное видео устраивает онлайн-концерт и щеголяет стильными образами.

Ее личная страница в инстаграме наполнена красивыми фотографиями с домашних фотосъемок.

Джамала не перестает поражать поклонников нежными аутфитами во время второй беременности. На очередных снимках певица предстала в черном платье-халате с очаровательным принтом в виде белых лебедей. Дополнила наряд чокером черного цвета.

 
 
 
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Сьогодні ввечері відбудеться справжній домашній live! Підготувала для вас особливі танцювальні треки  ⠀ Це буде незвичайний концерт. Я не тільки співатиму для вас, ще й буду відповідати на запитання @skazochnuy_lishay ⠀ Давайте сьогодні будемо разом вдома! ⠀ Починаємо о 20.00 Онлайн-концерт транслюватиметься на youtube-каналі @slukh.media Посилання залишила у шапці профілю  ⠀ Запрошую вас!  ⠀ #разомвдома #togetherathome

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

"Культура объединяет": первый онлайн-концерт проведет Джамала (Видео)

Завершила карантинный образ сияющим макияжем с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. На ее лице сияет невероятная улыбка, излучающая солнце и тепло.

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Стиль, Образ, Певица, Наряд, Джамала.
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