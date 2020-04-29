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Иванка Трамп продемонстрировала стильный образ на официальном выходе

Иванка Трамп продемонстрировала стильный образ на официальном выходе
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Иванка Трамп осуществила первый официальный выход на карантине.

Впервые во время карантина состоялось мероприятие, на котором были нарушены условия самоизоляции. Президент США провел совещание с представителями малого бизнеса, на котором не придерживались правил защиты. Все присутствующие в помещении были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Но даже в сложных условиях настоящего времени дочь и помощница Дональда Трампа смогла продемонстрировать стильный образ. Красивыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

Иванка в очередной раз появилась в стильном наряде, которым очаровала. Для совещания она выбрала пудровый комбинезон с широкими брюками, который соединила с широким поясом в тон. Дополнила наряд бежевыми туфлями-лодочками на каблуках. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру советницы президента США.

"Нарушительница": Иванка Трамп не соблюдает карантин

С аксессуаров девушка выбрала тонкую цепочку с золотым кулоном. Волосы она уложила ровно, а в макияже выделила глаза темными тенями.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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