Иванка Трамп продемонстрировала стильный образ на официальном выходе

Новости шоу бизнеса:Иванка Трамп осуществила первый официальный выход на карантине.

Впервые во время карантина состоялось мероприятие, на котором были нарушены условия самоизоляции. Президент США провел совещание с представителями малого бизнеса, на котором не придерживались правил защиты. Все присутствующие в помещении были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Но даже в сложных условиях настоящего времени дочь и помощница Дональда Трампа смогла продемонстрировать стильный образ. Красивыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

Иванка в очередной раз появилась в стильном наряде, которым очаровала. Для совещания она выбрала пудровый комбинезон с широкими брюками, который соединила с широким поясом в тон. Дополнила наряд бежевыми туфлями-лодочками на каблуках. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру советницы президента США.

С аксессуаров девушка выбрала тонкую цепочку с золотым кулоном. Волосы она уложила ровно, а в макияже выделила глаза темными тенями.