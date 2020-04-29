Деми Роуз поделилась жаркими снимками в купальнике

Новости шоу бизнеса:Модель оделилась фотографией, на которой предстала в купальнике.

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз чуть ли не ежедневно щеголяет соблазнительными обнаженными формами. Она не стесняется публиковать самые откровенные фотографии.

Сегодня, Деми Роуз решила порадовать поклонников очередным архивным печатным кадром. Она сфотографировала его и запостила на личной странице в сети Инстаграм.

На снимке модель, вероятно, позирует на яхте в океане или море. Она одета в мини-бикини светло-розового цвета. Оно едва прикрывает ее пышную грудь и делает образ Деми невероятно сексуальным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Taking it back Публикация от Demi (@demirose) 28 Апр 2020 в 10:28 PDT

На шее красавицы-брюнетки видим золотую цепочку. Длинные волосы она уложила в локоны. На лице у знаменитости сияет фирменный макияж с коричневым блеском на губах.