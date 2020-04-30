"Мечты должны сбываться": Снежана Бабкина похвасталась новыми стрижками с дочерью

Новости шоу бизнеса:Среди домашних забот она не забывает о веселье с детьми, и сегодня решила устроить для дочери Веселины настоящий день парикмахера, не выходя из дома.

Украинская звезда театра Снежана Бабкина весь карантин проводит в Харькове со своей семьей.

По словам Снежаны в Инстаграме, на такой шаг женщина хотела пойти сама и сделать стрижку каре своей дочери Веселине сама. Но побоялась и попросила о помощи свою знакомую Юлию Колбину, которая и сделала замечательные стрижки во дворе их дома.

"Мечты должны осуществляться! Спасибо тебе, дорогая наша, за то, что согласилась на придуманную нами авантюру и исполнила желание Веселины. Веся мечтала о каре. Наш любимый салон закрыт на карантин. Хотела сама подстричь дочь по видеосвязи с Юлей, но побоялась. Поэтому уговорила уговорил Юлечку приехать к нам во двор и на улице сделала эту магию. Стрижку в таких условиях Веся запомнит на всю жизнь. Мы были настроены серьезно, но у ветра свое расписание. Абсолютное девичье счастье!" – поделилась эмоциями Снежана Бабкина в сети.

Кроме результатов перевоплощения дочери, Снежана показала невероятную схожесть с дочкой, которую подметили ее фанаты. Ранее у Снежаны тоже была каре-стрижка, поэтому теперь она и Веселина – "как две капли воды".