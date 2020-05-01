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Цветы и свечи: Деми Роуз поделилась пикантными снимками(Фото)

Цветы и свечи: Деми Роуз поделилась пикантными снимками(Фото)
08:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Модель устроила романтический вечер среди свечей и цветов в собственном доме.

Горячая Деми Роуз обнажается не только для кампейнов известных брендов и во время отдыха, но и любит расслабляться в белье вне съемочной площадки.

На личной странице в инстаграме звезда опубликовала фото одного из романтических вечеров, которыми развлекает себя в изоляции.

Судя по фотографиям, модель только вышла из ванной комнаты, ведь вместо привычных укладок она собрала волосы в белое полотенце. Готовясь ко сну, Деми Роуз зажгла свечи и украсила комнату цветами. Она показала несколько кадров, на которых появилась в выгодных позах и в одном белье.

 
 
 
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Zen

Публикация от Demi (@demirose)

Деми Роуз поделилась жаркими снимками в купальнике

На ней кружевной бюстгальтер и стринги черного цвета, которые позволили фолловерам в который раз насладиться соблазнительными линиями тела сексапильной брюнетки. Сидя на ковре с розой в руках, Деми Роуз засветила упругие ягодицы. Изменив позу на стуле, она похвасталась большим бюстом, который сложно скрыть даже за бельем. Знаменитость доказала, что даже на карантине она остается в безупречной форме.

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Модель, Деми Роуз, Сними.
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