Цветы и свечи: Деми Роуз поделилась пикантными снимками(Фото)

Новости шоу бизнеса:Модель устроила романтический вечер среди свечей и цветов в собственном доме.

Горячая Деми Роуз обнажается не только для кампейнов известных брендов и во время отдыха, но и любит расслабляться в белье вне съемочной площадки.

На личной странице в инстаграме звезда опубликовала фото одного из романтических вечеров, которыми развлекает себя в изоляции.

Судя по фотографиям, модель только вышла из ванной комнаты, ведь вместо привычных укладок она собрала волосы в белое полотенце. Готовясь ко сну, Деми Роуз зажгла свечи и украсила комнату цветами. Она показала несколько кадров, на которых появилась в выгодных позах и в одном белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Zen Публикация от Demi (@demirose) 29 Апр 2020 в 3:19 PDT

На ней кружевной бюстгальтер и стринги черного цвета, которые позволили фолловерам в который раз насладиться соблазнительными линиями тела сексапильной брюнетки. Сидя на ковре с розой в руках, Деми Роуз засветила упругие ягодицы. Изменив позу на стуле, она похвасталась большим бюстом, который сложно скрыть даже за бельем. Знаменитость доказала, что даже на карантине она остается в безупречной форме.