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Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера

Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
20:38 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Интересный тест, который поможет определить главные черты Вашего характера в зависимости от цвета Ваших глаз.

Цвет глаз определяется наследственностью. Это мы изучали ещё на уроках биологии в школе в разделе наследование и генетика. А знали ли вы, что цвет глаз может определить особые черты характера человека?

И может кто-то отнесётся к этому скептически, но все же такое предположение имеет все шансы на жизнь. А почему бы не взять и не проверить это прямо сейчас?

Какого цвета ваши глаза? Карие, серые, зеленые или может быть голубые?

А теперь давайте узнаем, что интересного о вашем характере может рассказать цвет ваших глаз? Заодно и проверите, насколько такое предположение правдиво.

Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону

Если у вас карие глаза

Оригинальные, спонтанные, уверенные в себе

Такой цвет глаз говорит в первую очередь о чрезвычайной выносливости их обладателей. Благодаря своему нестандартному мышлению вы всегда умеете найти выход из сложных ситуаций, которые вам подкидывает судьба. Вы не терпите рутину. Поэтому вы постоянно пребываете в поиске чего-то нового, необычного, не боитесь рисковать. Из любой жизненной ситуации вы извлекаете урок и в каждой находите смысл.

Вы привыкли жить в свое удовольствие, следуя своим правилам. Настойчивость, граничащая с настырностью, плюс спонтанность в принятии решений помогают вам достичь многого в жизни. Но эти качества одновременно доставляют вам немало хлопот. Но ведь каждый может ошибаться.

Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере

Если вы обладатель зелёных глаз

Скромные, застенчивые, проницательные

Говорят, что таким цветом глаз природа наградила проницательных людей, которые в принятии любого жизненного решения полагаются на свою интуицию. Все дело в том, что зеленоглазые имеют особую связь с высшими силами. Не зря в сказках колдуны, маги, гадалки и волшебники имеют именно зелёные глаза. Отсюда и бытует мнение, что люди с зелёными глазами наделены от природы сверхъестественными способностями.

К тому же обладатели зеленого цвета глаз застенчивы и скромны по жизни, но всегда следуют строгим жизненным правилам. Они привыкли относиться к другим так, как сами бы хотели, чтобы к ним относились окружающие.

Эти люди совершенно спокойно воспринимают критику в свой адрес. В целом, характер у зеленоглазых более, чем приятный. Они не злобные, не привыкли мстить, умеют дружить и помогать друзьям советом.

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Если у вас серые глаза

Интеллектуальные личности, жаждущие новых познаний

Сероглазых природа наделила умом и особым интеллектом. Люди с серыми глазами испытывают особый интерес и порыв к новым знаниям. Им нравится учиться. Они готовы часами напролёт беседовать с более умными людьми в желании перенять их опыт и научиться чему-то новому. Они знают цену себе и своим знаниям.

Но при этом они часто примеряют розовые очки, которые помогают им абстрагироваться и не замечать всего того, что происходит вокруг.

Этим людям не чужд мир искусства. Чтение - любимое занятие сероглазых. Они все время пребывают в поисках ответов на извечные вопросы философского плана о мире, в котором мы живем, о поиске смысла жизни, о высоких материях.

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Если у вы обладатель голубых глаз

Мечтательные романтики

Голубоглазые от природы своей романтики. Это те, кто верят в любовь с первого взгляда, строят воздушные замки и живут в своем мире, где все идеально. Преграды и неурядицы, которые встают на пути людей с голубыми глазами, способны их выбить из равновесия и разочароваться.

Это люди-мечтатели, которые загадывают желание при виде падающей звёзды. Они могут подолгу любоваться ночным небом и рисовать в своем воображении образы, отключаясь от мира сего и уходя в себя. Им так легче живётся. И жизнь кажется не такой уж сложной штукой! Голубоглазые верят в любовь, которая спасет мир, и вечное счастье.

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