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Личное поздравления от звезды "Гарри Поттера": во сколько обойдется?

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Личное поздравления от звезды "Гарри Поттера": во сколько обойдется?
16:32 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Том Фелтон зарегистрировался на сервисе Cameo, который позволяет пользователям заказывать видеопоздравления от знаменитостей.

В то время когда многие хорошие парни думают, как им выжить из-за проблем, созданных пандемией коронавируса, у экранных злодеев не возникает проблем с финансами. Том Фелтон зарегистрировался на сервисе Cameo, который позволяет пользователям заказывать видеопоздравления от знаменитостей. Чтобы лично Драко Малфой обратился к имениннику с короткой речью, надо заплатить чуть меньше 300 долларов.

Пользователи отмечают высокий профессионализм Фелтона. Лишь один из заказавших услугу остался недоволен. Том ошибся и вместо поздравления с 14-й днем рождения дочери заказчика сказал, что у нее день рождения 14 числа.

"Но он большой молодец", - отметил пользователь.

Том не объяснил, почему решил завести аккаунт на сервисе, но, вероятно, дело не в деньгах. Благодаря съемкам в фильмах про Гарри Поттера Фелтон не может пожаловаться на нехватку средств. Его состояние оценивается в 28 миллионов фунтов стерлингов.

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Не так давно Том воссоединился со своим экранным отцом Джейсоном Айзексом, с которым они по видеочату обсудили, как пережидают карантин и чем занимаются в условиях самоизоляции. Как оказалось оба актера сошлись во вкусах и посмотрели нашумевший документальный сериал "Король тигров" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness).

За время съемок в "Гарри Поттере" актер дважды становился обладателем приза MTV как лучший кинозлодей года.

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Поздравление, Том Фелтон, Cameo.
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