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Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото
Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото

Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото

Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото
20:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Звезда опубликовала снимок в роскошном вечернем образе, который захватывает дух.

Ева Лонгория является одной из самых красивых актрис Голливуда. Она не только талантливая в своей профессии, но и любящая жена и заботливая мамочка. Однако карантин дает о себе знать и уже многие устали от него. К этим людям относится и Ева.

Скучая по светским выходам, она опубликовала на личной странице в инстаграме волшебное фото.

Ева Лонгория в изоляции активно занимается спортом и это прекрасно видно на новой фотографии, которую она распространила в сети. 45-летняя звезда предстала на ней в нежно-розовом платье с высоким пикантным разрезом, который красиво подчеркнул стройные ноги знаменитости.

 
 
 
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Anyone else miss wearing dresses??

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Волосы Лонгория уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовым блеском на губах.

"Кто-нибудь еще скучает за платьями?" - написала в публикации актриса.

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Фигура, Актриса, Ева Лонгория.
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