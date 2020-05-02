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Илон Маск решил продать почти все свое имущество

Илон Маск решил продать почти все свое имущество
02:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса:Миллиардер также признался, что его беременная девушка Граймс очень злится из-за такого решения.

Миллиардер Илон Маск решил распродать почти все свое имущество.

Об этом он сообщил в пятницу, 1 мая, в своем аккаунте в Twitter.

"Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома", - написал он.

При этом Маск не объяснил, как пришел к такому решению. Миллиардер также признался, что его беременная девушка Граймс очень злится из-за такого решения.

Кроме того, Маск заявил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой. По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает 39,7 миллиарда долларов.

Напоминаем, ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил против строгих карантинных ограничений, введенных в США в связи с пандемией коронавируса.

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Миллиардер, Tesla, SpaceX, Илон Маск.
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