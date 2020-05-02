Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
Барселона займется обменом футболистов
Барселона займется обменом футболистов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

Кейт Миддлтон показала милое фото принцессы Шарлотты

Кейт Миддлтон показала милое фото принцессы Шарлотты
11:27 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новые трогательные фото, традиционно, были сделаны мамой, Кейт Миддлтон, которая обожает фотографировать своих детей.

В субботу, 2 мая, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессе Шарлотте исполняется пять лет.

В день рождения принцессы Шарлотты Кенсингтонский дворец поделился ее новыми фото. На них маленькая принцесса помогает родителям разносить продуктовые наборы жителям Норфолка, нуждающимся в поддержке во время пандемии коронавируса.

Она сняла их в начале недели в перерыве между школьными занятиями, которые, как и у всех британских детей, у принцессы Шарлотты проходят онлайн. На фото маленькая принцесса одета в платье Zara. 

Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям

Дочь герцога и герцогини Кембриджских растет счастливыми и озорным ребенком. В сентябре прошлого года она пошла в первый класс, а в августе стала главной героиней всех репортажей с королевской регаты, когда вместо положенного приветствия публике она показала людям язык.

Свое пятилетие принцесса Шарлотта будет отмечать в кругу семьи в доме Амнер-холл в Норфолке, где герцог и герцогиня Кембриджские находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Семья, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Шарлотта, Принцесса Шарлотта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь