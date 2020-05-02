Виктория Бекхэм нежно поздравила супруга с днем рождения (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Виктория решила поздравить любимого мужа, опубликовав сразу две публикации, посвященные имениннику.

Британский модный дизайнер Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга, известного футболиста Дэвида Бекхэма с днем рождения.

В субботу, 2 мая английский спортсмен отмечает 45-летие.

Так, 46-летняя звезда разместила редкий архивный снимок, сделанный 23 года назад на прогулке с собаками:

Фото: https://www.instagram.com/p/B_rO2t1psqZ/

"С днем рождения, Дэвид Бекхэм! Помню наши прогулки со Снупом и Паффи в Манчестере много лет назад. Спустя 23 года мы все еще ходим вместе на прогулки с собаками. Люблю тебя сильно", — написала она.

Бекхэм также опубликовала видео, в котором собрала семейные фото с Дэвидом, а также трогательные ролики, сделанные в разные годы. В подписи она отметила, что в этом году празднование проходит в изоляции в кругу их детей, однако без Бруклина Бекхэма, который не смог присоединиться к семье:

"С днем рождения лучшего папу в мире. Празднуем в изоляции и очень скучаем по Бруклину и нашим друзьям и родственникам. Мы все очень сильно любим тебя!", — подписала праздничное видео знаменитость.