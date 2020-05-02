Рианна засветила свои роскошные формы в сексуальном нижнем белье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.

32-летняя Рианна позировала в пикантной рекламной кампании новой коллекции нижнего белья собственного бренда. Хотя ей удалось достичь мирового признания благодаря музыке, однако в последнее время она развивается и в бьюти индустрии. Певица опубликовала на личной странице в инстаграме кадр со съемки для своего бренда Savage X Fenty.

Рианна продолжает радовать своих поклонниц модными новинками. Исполнительница выпустила новую сексуальную коллекцию нижнего белья.

Она поделилась снимком, на котором появилась в обольстительном образе. На откровенном фото певица позирует, оперевшись руками о перила. Рианна одета в черное прозрачное белье, которое хорошо демонстрирует ее соблазнительные ягодицы. Сексуальный наряд поп-дива соединила с мюлями черного цвета на каблуке, которые имеют нестандартную форму.

Волосы Рианна уложила в пышные кудри, а на лице сделала макияж в коричневых тонах. Привлекают внимание также многочисленные украшения на руках и ноге.

View this post on Instagram savageX.com ... @adamselman collab out now. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on May 1, 2020 at 4:59pm PDT

Менее чем за сутки пользователи сети оценили этот кадр почти 8 миллионов раз и оставили тысячи комментариев.