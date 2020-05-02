Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом

Накануне Татьяна Васильева сообщила, что вызвала врачей, поскольку имела высокую температуру и кашель. Тогда ее госпитализировали для проведения тестирования на COVID-19.
2 мая стало известно, что тест на коронавирус показал положительный результат.
"Да, у меня коронавирус. Пока дома, потом будет видно", - рассказала знаменитость агентству Интерфакс.
Отметим, что 19 марта актриса опубликовала на своей инстаграм-странице видео, в котором она продемонстрировала, что тщательно готовится к выходу из дома - одевает защитную маску, перчатки, а также берет с собой антисептик.
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Сейчас она находится на лечении дома, однако не исключает возможности госпитализации.