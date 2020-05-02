Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Российская актриса призналась, что заболела коронавирусной инфекцией.

Накануне Татьяна Васильева сообщила, что вызвала врачей, поскольку имела высокую температуру и кашель. Тогда ее госпитализировали для проведения тестирования на COVID-19.

2 мая стало известно, что тест на коронавирус показал положительный результат.

"Да, у меня коронавирус. Пока дома, потом будет видно", - рассказала знаменитость агентству Интерфакс.

Отметим, что 19 марта актриса опубликовала на своей инстаграм-странице видео, в котором она продемонстрировала, что тщательно готовится к выходу из дома - одевает защитную маску, перчатки, а также берет с собой антисептик.

View this post on Instagram Берегите себя A post shared by Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) on Mar 19, 2020 at 11:52am PDT

Сейчас она находится на лечении дома, однако не исключает возможности госпитализации.