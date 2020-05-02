Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Госстат: Долги украинцев за ЖКУ сократились почти на миллиард
Госстат: Долги украинцев за ЖКУ сократились почти на миллиард
Мероприятия к 2 мая в Одессе: в МВД отчитались о ситуации в городе
Мероприятия к 2 мая в Одессе: в МВД отчитались о ситуации в городе
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом

Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Российская актриса призналась, что заболела коронавирусной инфекцией.

Накануне Татьяна Васильева сообщила, что вызвала врачей, поскольку имела высокую температуру и кашель. Тогда ее госпитализировали для проведения тестирования на COVID-19.

2 мая стало известно, что тест на коронавирус показал положительный результат.

"Да, у меня коронавирус. Пока дома, потом будет видно", - рассказала знаменитость агентству Интерфакс.

Мадонна сдала тест на COVID-19: результат шокирует (Видео)

Отметим, что 19 марта актриса опубликовала на своей инстаграм-странице видео, в котором она продемонстрировала, что тщательно готовится к выходу из дома - одевает защитную маску, перчатки, а также берет с собой антисептик.

 
 
 
View this post on Instagram

Берегите себя

A post shared by Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) on

Сейчас она находится на лечении дома, однако не исключает возможности госпитализации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Коронавирус, Татьяна Васильева, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 "У меня игра, куда вы меня везете": Гусев рассказал, как очнулся в скорой
05 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: оккупанты опять стреляли из минометов, двое украинских защитников ранены
День в ООС: боевики ранили двух военнослужащих ВСУ
&quot;Карантин один для всех, а не для избранных&quot;: мэр Ивано-Франковска поддержал Бондаренко
Карантин: мэр Ивано-Франковска поддержал коллегу из Черкасс
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Ушел из жизни известный актер сериала &quot;Игры престолов&quot;
Ушел из жизни известный актер сериала "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь