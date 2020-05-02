Звезда "Клиники" умер от рака мозга

Новости шоу бизнеса:Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли адвоката Теда Баклендома в сериала "Клиника", ушел из жизни.

Сэм Ллойд ушел из жизни в возрасте 56 лет. О смертельном заболевании стало известно в январе 2019 года.

Врачи не смогли ничего сделать, ведь опухоль, обнаруженная у знаменитости, была неоперабельной. Об этом сообщает издание Variety.

Новость о смерти Сэма Ллойда подтвердил его агент.

Опухоль мозга, которая не поддавалась операции, негативно повлияла на здоровье актера. Впоследствии рак распространился на легкие, челюсть, печень и позвоночник и уже ничего нельзя было поделать.

О страшном диагнозе Сэм узнал через несколько недель после того, как его жена Ванесса родила первенца.