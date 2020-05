Ушел из жизни известный актер сериала "Игры престолов"

В четверг, 30 апреля, скоропостижно скончался североирландский актер Би Джей Хогг. Причины и обстоятельства смерти пока не названы. Актер наиболее известен по роли сира Аддама Марбранда в первом сезоне сериала HBO Игра престолов.

А также по роли Большого Мервина в комедийном сериале телеканала BBC Оставь меня в покое (Give My Head Peace) и криминальном сериале Крах (The Fall).

А короткометражный фильм с его участием Танцуй, Лекси, танцуй (1996) получил номинацию на Оскар в категории Лучший короткометражный фильм.

Pastor Begbie gets the Monopoly out, but it's Monopoly with a difference. Give My Head Peace is available https://t.co/NwdO5yv8LT now. pic.twitter.com/JTTjG7gnBX

