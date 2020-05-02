Ушел из жизни известный актер сериала "Игры престолов"

Новости шоу бизнеса:Би Джей Хогг прославился ролью Аддама Марбранда в первом сезоне телесериала "Игра престолов".

В четверг, 30 апреля, скоропостижно скончался североирландский актер Би Джей Хогг. Причины и обстоятельства смерти пока не названы. Актер наиболее известен по роли сира Аддама Марбранда в первом сезоне сериала HBO Игра престолов.

А также по роли Большого Мервина в комедийном сериале телеканала BBC Оставь меня в покое (Give My Head Peace) и криминальном сериале Крах (The Fall).

А короткометражный фильм с его участием Танцуй, Лекси, танцуй (1996) получил номинацию на Оскар в категории Лучший короткометражный фильм.

Pastor Begbie gets the Monopoly out, but it's Monopoly with a difference. Give My Head Peace is available https://t.co/NwdO5yv8LT now. pic.twitter.com/JTTjG7gnBX — @bbcnireland (@BBCnireland) January 7, 2019

Смерть актера подтвердил в комментарии телеканалу BBC его агент Джефф Стентон.

"Он был великим человеком, большой личностью и потрясающим актером. Его семья должно быть опустошена. Он был одним из самых приятных людей, которых я знаю или знал. Его смерть - это огромная утрата", - сказал Стентон.