Умер знаменитый болливудский актер Риши Капур

Новости шоу бизнеса:Сын легенды Болливуда Радж Капура скончался в четверг после двухлетней битвы с лейкемией.

Болливудская звезда Риши Капур умер от рака. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в 2018 году у индийского актера диагностировали лейкемию. Он переехал в Нью-Йорк, чтобы пройти курс лечения, а в сентябре прошлого года вернулся в родной город Мумбаи. Артист скончался в возрасте 67 лет.

Его дедушка Притхвирадж Капур, отец Радж Капур, братья Рандхир и Раджив, а также его сын, племянницы и племянники также снимались в кино. Среди наиболее известных работ самого Риши Капура - "Пока я жив", "Слепая любовь", "Немного любви, немного магии", "Студент года", "Ты и я", "Бобби", "Огненный путь", "Любовь вчера и сегодня" и "Амар, Акбар, Антони".

Напомним, что 29 апреля стало известно о смерти другого индийского актера - 53-летнего Ирфана Кхана, известного по ролям в фильмах "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи". Причина его смерти не уточнялась.