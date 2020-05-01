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Умер знаменитый болливудский актер Риши Капур

Умер знаменитый болливудский актер Риши Капур
18:22 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Сын легенды Болливуда Радж Капура скончался в четверг после двухлетней битвы с лейкемией.

Болливудская звезда Риши Капур умер от рака. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в 2018 году у индийского актера диагностировали лейкемию. Он переехал в Нью-Йорк, чтобы пройти курс лечения, а в сентябре прошлого года вернулся в родной город Мумбаи. Артист скончался в возрасте 67 лет.

Его дедушка Притхвирадж Капур, отец Радж Капур, братья Рандхир и Раджив, а также его сын, племянницы и племянники также снимались в кино. Среди наиболее известных работ самого Риши Капура - "Пока я жив", "Слепая любовь", "Немного любви, немного магии", "Студент года", "Ты и я", "Бобби", "Огненный путь", "Любовь вчера и сегодня" и "Амар, Акбар, Антони".

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Напомним, что 29 апреля стало известно о смерти другого индийского актера - 53-летнего Ирфана Кхана, известного по ролям в фильмах "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи". Причина его смерти не уточнялась.

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Все по теме:

Смерть, Актер, Альманах 2020, Риши Капур.
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