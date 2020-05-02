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Кейт Хадсон прокомментировала свои отношения с парнем в карантинных условиях: "Хорошо повлиял"

Кейт Хадсон прокомментировала свои отношения с парнем в карантинных условиях: "Хорошо повлиял"
21:45 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Американская актриса Кейт Хадсон и актер Дэнни Фудзикава встречаются с 2016 года.

Кейт Хадсон и ее старший брат Оливер стали гостями шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном. Ведущий задал актрисе очень личный вопрос - он поинтересовался, хорошо ли повлиял карантин на сексуальные отношения с ее бойфрендом Дэнни Фудзикавой. Кейт в ответ улыбнулась и сказала, что именно так и повлиял.

"Я думаю, даже более чем хорошо повлиял. Так приятно знать, что ты с "тем" человеком. Я бы ни с кем больше не хотела проводить карантин. Дэнни лучший", - сказала Хадсон.

Хадсон встречается с 33-летним Фудзикавой с 2016 года, хотя они знают друг друга уже более десяти лет. В 2018 году у них родилась дочь Рани. Кроме нее Кейт воспитывает еще двоих детей от прошлых отношений.

 
 
 
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All my Valentines #happyloveday

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В ноябре прошлого года актриса также восторженно отзывалась о своем нынешнем избраннике в интервью Women's Health: "У меня лучший мужчина. С ним я впервые почувствовала, что у нас команда. Мы часто выручаем друг друга. Например, если мне нужно идти на встречу вечером, он запросто остается дома с детьми. Семья у него в приоритете. Когда у нас случаются разногласия, я чувствую, что мы все равно преодолеем их. Потому что мы оба хотим быть частью жизни друг друга. Это прекрасное чувство".

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Отношения, Кейт Хадсон, Watch What Happens Live, Дэнни Фудзикава.
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