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Слухи: Принц Гарри собирается вернутся в Англию

Слухи: Принц Гарри собирается вернутся в Англию
22:45 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:О покупке недвижимости и переезде на родину супруг Меган Маркл задумался еще несколько недель назад.

Различные источники и друзья принца Гарри сообщают, что в период пандемии коронавируса он успел неоднократно пожалеть о том, что не находится сейчас в Великобритании.

По информации зарубежных СМИ, внук Елизаветы буквально не знал, куда себя деть, когда стало известно о болезни принца Чарльза.

"Он осознал, что все бы отдал за возможность отмотать время вспять и не уезжать из Великобритании в этом марте", - рассказывают инсайдеры журналистам.

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Однако, по их словам, у принца все же есть запасной план. Оказывается, он успел приобрести для себя небольшое поместье в Котсуолдсе.

О покупке недвижимости и переезде он задумался несколько недель назад. И не только из-за тоски и волнений о родственниках. Как утверждают инсайдеры, на фоне стресса отношения с Меган тоже стали постепенно ухудшаться.

"Гарри уже не уверен, что у них с женой все будет хорошо в Штатах. Так что он специально искал себе тихое место в Великобритании, куда он может вернуться", - настаивает аноним, намекая при этом, что маленький Арчи тоже покинет США вместе со своим отцом.

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Все по теме:

Великобритания, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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