Мамина дочка: 17-летняя Лила Мосс появилась на обложке модного глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Лила Мосс Хек снялась для обложки американского журнала V Magazine и ошеломила сходством со звездной мамой.

46-летняя супермодель долгое время оберегала единственную дочь от папарацци и публичной жизни. Однако уже в подростковом возрасте девушка решила покорять мировую модельную индустрию, продолжив карьеру именитой мамы.

В свои 17 лет Лила становится лицом престижных глянцев и борется за свое место под солнцем, а результатами делится на личной странице в инстаграми.

Даже во время карантина юная модель не пренебрегла выгодным предложением и украсила одну из 15 обложек V Magazine. На черно-белом фото девочка показала свою естественную красоту и, по примеру звездной мамы, отказалась от насыщенного макияжа. В сети неоднократно подчеркивали, что Лила очень похожа на Кейт Мосс, а очередная фотосессия лишь подтвердила слова общественности.

Кроме того, Лила призналась, что карантин хорошо повлиял на нее, ведь она имеет возможность посвятить себя чтению книг, просмотру фильмов и кулинарии: "Самоизоляция научила меня не воспринимать все как должное и чаще заниматься теми вещами, которые мне нравятся, но на которые никогда раньше не хватало времени". Она надеется, что летом также сможет провести время со своими родными и посетить бабушку и дедушку, которые проживают в Великобритании.