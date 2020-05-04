Кэти Перри нарядилась в платье из туалетной бумаги (Фото)

Новости шоу бизнеса:В частности, по мнению пользователей Сети, благодаря оригинальным нарядам ей удается скрывать свой беременный живот.

Американская певица Кэти Перри продолжает удивлять фанов своими "карантинными" образами для домашней съемки шоу American Idol, в котором принимает участие в роли звездного судьи.

Накануне 35-летняя поп-звезда появилась в эфире шоу в наряде в виде бутылки антисептика, и решила продолжить тему карантинного стиля, представ перед зрителями в платье, имитирующем рулон туалетной бумаги.

Перри, которая в данный момент ждет первенца от бойфренда Орландо Блума, опубликовала в Instagram серию снимков, а также видеоролик, в котором демонстрирует свой оригинальный наряд.

В комментариях к новым публикациям фаны предположили, что такие образы певица выбирает не случайно.

"Похоже, Кэти не хочет показывать нам свой живот", "Она определенно скрывает свой округлившийся животик", "Не хочет, чтобы мы смотрели на ее будущего малыша", — пишут в комментариях.