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Была в депрессии: скончалась 30-летняя американская певица Кэди Гроувз

Была в депрессии: скончалась 30-летняя американская певица Кэди Гроувз
22:39 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Причину смерти девушки пока не называют.

О смерти певицы сообщил ее старший брат Коуди Гроувз на своей странице в Twitter: "У нас пока мало информации о причинах смерти, но постараемся держать вас в курсе. Покойся с миром, маленькая сестренка".

В последующем твите он отметил, что смерть его сестры наступила в следствие естественных причин, и семья ждет результатов полицейского расследования. Он отметил что судмедэксперт завершил вскрытие, и ничто не указывает на самоубийство.

Также брат сообщил, что у нее были проблемы со здоровьем прошлой осенью, и возможно, они стали причиной смерти, но пока это неизвестно, сообщает People.

 
 
 
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Смерть певицы наступила спустя несколько недель после ее публикаций с депрессивным содержанием в Instagram.

"В некоторые дни мое психическое здоровье ужасно, - призналась она 15 апреля, - я чувствую себя совершенно одинокой, напуганной и далеко от всех, кого люблю", - писала она, находясь в одиночестве в своем доме в Нэшвиле. В других постах она жаловалась, что "чувствует себя сломленной", признавалась, что ей кажется, что "начался конец света", и что она потихоньку "сходит с ума".

Брат Кэди Гроувз настаивает, что, не смотря на депрессивные посты, его сестра была переполнена планами и в ближайшие месяцы готовилась выпустить новый альбом.

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Смерть, Певица, Альманах 2020, Кэди Гроувз.
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