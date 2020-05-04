Была в депрессии: скончалась 30-летняя американская певица Кэди Гроувз

Новости шоу бизнеса:Причину смерти девушки пока не называют.

О смерти певицы сообщил ее старший брат Коуди Гроувз на своей странице в Twitter: "У нас пока мало информации о причинах смерти, но постараемся держать вас в курсе. Покойся с миром, маленькая сестренка".

В последующем твите он отметил, что смерть его сестры наступила в следствие естественных причин, и семья ждет результатов полицейского расследования. Он отметил что судмедэксперт завершил вскрытие, и ничто не указывает на самоубийство.

Также брат сообщил, что у нее были проблемы со здоровьем прошлой осенью, и возможно, они стали причиной смерти, но пока это неизвестно, сообщает People.

View this post on Instagram It’s snowing. I’m reading. A post shared by Cady Groves (@cadygroves) on Feb 26, 2020 at 4:35pm PST

Смерть певицы наступила спустя несколько недель после ее публикаций с депрессивным содержанием в Instagram.

"В некоторые дни мое психическое здоровье ужасно, - призналась она 15 апреля, - я чувствую себя совершенно одинокой, напуганной и далеко от всех, кого люблю", - писала она, находясь в одиночестве в своем доме в Нэшвиле. В других постах она жаловалась, что "чувствует себя сломленной", признавалась, что ей кажется, что "начался конец света", и что она потихоньку "сходит с ума".

Брат Кэди Гроувз настаивает, что, не смотря на депрессивные посты, его сестра была переполнена планами и в ближайшие месяцы готовилась выпустить новый альбом.